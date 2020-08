A legmodernebb rákszűrő berendezés állt szolgálatba a Budai Egészségközpontban

Funkcionális agyi MR-vizsgálatokra is alkalmas, úgynevezett 3 teslás MR-készülékkel bővült a Budai Egészségközpont eszközparkja.

Varga Péter Pál igazgató az InfoRádióban úgy fogalmazott: a high-tech képfeldolgozást lehetővé tevő berendezés a központi idegrendszer, a fej-nyak, valamint a kismedence daganatos betegségeinek vizsgálatára is alkalmas.

"Négy intézetünk eddig is rendelkezett egy kiváló 1,5 Tesla térerejű MR-készülékkel, de ahogy az ellátási spektrum növekedett, egyre inkább szükségessé vált egy második, szintén nagy erejű MR-vizsgáló beszerzése. Ez a 3 Tesla, amivel részletgazdagabb felvételeket lehet készíteni, a gerincvelő, az agyvelő, régiójuk és a kismedence régiójának vizsgálatára alkalmas, ezen kívül az emlővizsgálatban is egy nagy előrelépést jelent" - mondta Varga Péter Pál.

Tudomása szerint ez a legmodernebb MR-készülék Magyarországon, mindazon szoftverekkel felszerelve, amelyeket a Siemens a csúcstechnológiában nyújt.

Azért is döntöttek ennek a honosítása mellett, mert olyan ütemben növekszik az onkológiai tevékenység neurológiai vizsgálatainak igénye, hogy halaszthatatlanná vált.

Amely betegségek kiderítésében segít még:

sclerosis multiplex,

Parkinson-betegség,

központi idegrendszeri és agykérgi daganatok.

"Kiemelten említeném a prosztatavizsgálatot. Egyfelelől azért, mert 50 fölött minden férfinak gondolnia kell arra, hogy a prosztatája valamilyen szinten gondot fog neki okozni, ennek szűrése prevenciós aktivitást jelent. És ha ne adj' Isten valamilyen probléma adódna a prosztatával, ahhoz is most szerzünk be egy szövetnyerő berendezést, amellyel a legnagyobb precizitással tudunk több szövetmintát is nyerni" - tette hozzá.

A beruházás összértéke - járulékos költségekkel együtt - 300 millió forint. A gépet azonnal használni is kezdték.

