Százötven millióval segíti három kórház vírus elleni harcát a Szerencsejáték Zrt.

A járványügyi védekezést segítő speciális eszközök és berendezések beszerzéséhez nyújt 150 millió forintos támogatást a Szerencsejáték Zrt. három budapesti kórháznak.

Vályi-Nagy István kifejtette: a Dél-pesti Centrumkórházban most indul a sejtterápiás megközelítése a koronavírus-fertőzésének. Megjegyezte, az említetten túl létezik még a gyógyszeres, valamint a konvaleszcens plazmás terápia, amely során a már gyógyult betegek immunanyagait hasznosítják. Ezzel szemben a sejtterápia során speciális, vírusellenes immunsejteket igyekeznek feldúsítani és beadni annak érdekében, hogy maguk a betegek legyenek képesek elhárítani a fertőzést és annak következményeit – magyarázta.

A főigazgató egyetértett, hogy a Szerencsejáték Zrt. adománya sokban segíti a kórházat a koronavírus-fertőzés legyőzését segítő kezeléseket, és azok bevezetéséhez szükséges berendezések beszerzését. Ugyan nem egy kutatásról van szó, jegyezte meg, hiszen a sejtterápiás eljárásra vonatkozóan – más vírusok esetében – már rendelkeznek azzal a kellő tudással, hogy úgynevezett preparátumokat alkossanak és adják be a betegeknek. Vagyis az új típusú koronavírus tekintetében ennek a megközelítésnek csak a reaktiválásáról van szó egy másik vírus esetében.

Hangsúlyozottan, tehát

nem vakcinakutatásról, hanem terápiás munkáról lehet beszélni.

Vályi-Nagy István hozzátette, az intézmény feladata a gyógyítás, a Dél-pesti Centrumkórház közvetlen felelőssége, és amihez igazából értenek, az a betegeknek az ellátása. Mint ismert, a SARS-CoV-2 okozta megbetegedést sokan enyhe, vagy akár tünetmenetesen átvészelik, azonban egyeseknél komoly, adott esetben egyenesen életet veszélyeztető állapotot idézhet elő. A szakember azt mondta, mindenképpen az utóbbi betegek kezelésére kell fektetni a hangsúlyt elsősorban, hogy

ne kerüljenek intenzív osztályra, illetve, ha már bekerültek, ne haljanak meg ott.

Ugyan a sejtterápiás eljárást konkrétan a koronavírus esetében még nem alkalmazták, más vírusoknál könyveltek már el a Dél-pesti Centrumkórház is sikereket a módszerrel. Elsősorban olyan immunszupprimált betegeknél, akiknél reaktiválódtak a már bennük lévő – akár halálos kimenetelű – vírusok. És most mindezen tudást és lehetőséget igyekeznek kiaknázni – fogalmazott Vályi-Nagy István.

Arra a kérdésre, hogy mikor lehet működő terápia, a főigazgató kitérő választ adott, miután az sok tényezőn múlhat. Megismételte, a Szerencsejáték Zrt. adománya ahhoz járul hozzá, hogy a Dél-pesti Centrumkórház magas színvonalon és biztonságos módon tudják tárolni azon speciális sejtes immunkészítményeket, amiket előállítanak.

A szakember az InfoRádió érdeklődésére arra is kitért, hogy szerinte teljesen értelemtelen vitát folytatni arról, hogy már a második hullám tart-e, vagy az első végénél járunk. Gyakorlatilag lényegtelen, hiszen Magyarországon, ahogyan mindenütt a világon, ugyanaz az állapot volt: nevezetesen, hogy

soha nem ment le nullára a fertőzöttek száma és maradt huzamosan az.

Eltérően egy influenzafertőzéstől, ami teljesen szezonális, a koronavírus esetében nem szezonális betegségről van szó. És nagymértékben az emberek fegyelmezettségi foka és védekezési hajlandósága, illetve a járványügyi intézkedések azok, amik kordában tudják tartani azt.

Kiemelte: természetesen a Centrumkórház fel van készülve arra, ha esetlegesen megugranának az esetszámok. De ami még fontosabb, mondta, hogy az intézmény dolgozói az utóbbi időszakban hatalmas tudásra is szert tettek a vírusfertőzöttek ellátásában, és ez az, ami pótolhatatlan. Emlékeztetett, nemzetközi szinten is jól teljesítettek a betegek gyógyítási statisztikájában, illetve abban is nagyon jól szerepeltek, hogy elenyésző számú dolgozó betegedett meg. Tehát a kórházon belüli infekciókontroll-intézkedések nagyon jól működtek mind országosan, mind pedig a Dél-pesti Centrumkórházban – tette hozzá. Társadalmi felelősségvállalás Czepek Gábor, a lottótársaság vezérigazgatója a keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a cég a társadalmi felelősségvállalási programja részeként ajánlott fel intézményenként 50 millió forintot a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetnek, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórháznak, valamint az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelőnek. Úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány elleni védekezés rendkívül nehéz kihívás elé állította az egész világot, azonban a magyar kormány irányításával, az emberek együttműködésével és az egészségügyi ellátórendszer hatékony működésével Magyarország sikerrel vette az akadályokat. Czepek Gábor kitért arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. a járványhelyzet alatt is odafigyelt a játékosok és munkatársai egészségére, valamint a cég gazdasági eredményeire. Utóbbi kapcsán megjegyezte, tavasszal komoly árbevétel-kiesést szenvedett el a cég, mindazonáltal az ötezer munkavállalót foglalkoztató kis- és középvállalkozói partnerhálózatnak - fejlesztésekért cserében - több mint ötmilliárd forintot juttatnak, s remélik, hogy az év végére a tavalyit meghaladó árbevételt érnek el.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt