Ezért kellett Magyarországnak az amerikai légvédelmi rakétarendszer

Az Egyesült Államoktól vesz légvédelmi rakétarendszert a Magyar Honvédség - a mintegy egymilliárd dolláros beszerzésről szóló szándéknyilatkozatot a honvédelmi miniszter és az Egyesült Államok magyarországi nagykövete írta alá.

"Szükséges Magyarország számára is egy olyan légvédelmi rakéta, amely megfelel a mai követelményeknek. Tulajdonképpen 30 százalékban amerikai, 70 században norvég ez a rakéta, ami áll egy radarból, amely 0-24 órában pásztázza az eget, és áll egy tűzvezető rendszerből" - részletezte Kiss-Benedek József.

Az InfoRádió által megkérdezett szakértő szerint ez a légvédelmi rendszer NATO-kompatibilis és megfelel a magyar állam igényeinek, és több más ország is ezt használja.

"Gyakorlatilag egy az egyben illeszkedünk a NATO-rendszerbe, és egy igen korszerű rakétarendszerről van szó, amelyből

a norvégoknak, finneknek, hollandoknak, spanyoloknak, litvánoknak is van.

Ami még nagy előnye, hogy gépjárművel lehet mozgatni, és bővíthető a rendszere, tehát olyan, mint a legó" - szemléltette a beszerzést.

Kis-Benedek József arról is beszélt, hogy milyen esetben lehet szükség a légvédelmi rakétarendszerre.

"Élesben akkor vetik be, ha támadás éri az ország területét. Azokban az országokban, ahol atomerőművek vannak, a légvédelmi rakétarendszer szolgálatba állítása rendkívül fontos" - mutatott rá.

Azt is elmondta még, Kelet-Ukrajnában, a harcok helyszínén az oroszoknak sok-sok olyan repülője van, amellyel történhet bármi, akár véletlenül is, és akkor be kell vetni egy-egy ilyen rendszert.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar állam célja, hogy olyan képességet teremtsenek, amely a magyar emberek védelmét, az egész ország érdekét szolgálja. Benkő Tibor szerint

a légvédelmi rendszer elsődleges célja az elrettentés,

a biztonság erősítése, és a katonák kiképzését is segíti majd.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán