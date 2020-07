Százan jutnak nagy lehetőséghez

A kezdeményezés igazi mérföldkő: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által kezelt ösztöndíj-rendszer ugyanis kimondottan a piacorientált kutatói utánpótlást támogatja – olvasható a Digitális Jólét Program közleményében.

A programot ősszel, pilot jelleggel, száz fővel indítják el, amelynek révén a vállalati együttműködésben folytatott doktori tanulmányokat ösztönzik. A 2020-21-es tanévben kezdődő doktori képzés iránt érdeklődők kutatási témáikkal szeptember 15-ig jelentkezhetnek az ösztöndíjra. A vállalatoknál dolgozó mesterfokkal rendelkező MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területen tevékenykedő szakemberek és mérnökök számára is vonzó, 12-48 hónapon keresztül, havi összességében akár bruttó 400 ezer forintot is elérő ösztöndíjprogram részeként támogatást kapnak a doktori iskolák, a témavezetők, valamint a bevont iparági partnerek szakértői is.

A program a felsőoktatásban emeli a doktori képzések színvonalát, növeli a képzési kapacitás-kihasználtságát és a tudományos kutatási eredmények jobb piaci, ipari hasznosulását is, mind társadalmi, mind pedig gazdasági értelemben.

A kooperatív doktori képzés hangsúlyosan a valódi piaci igényekhez igazodó, gyakorlatorientált kutatási témák elindítását ösztönzi.

A doktoranduszok kutatásaik eredményeit a képzés során olyan témákban fejthetik ki, amelyek jól felhasználhatóak az adott piaci, ipari szereplők számára, ezáltal növelhetik munkáltató cégeik versenyképességi pozícióit.

Az egyetemi végzettséggel rendelkező munkavállalók doktori képzésre történő beiskolázása mellett a cégek szakértőt is kijelölhetnek doktoranduszaik mentoraként, akik témavezetőként segítik az előrehaladást. A doktoranduszok az ösztöndíjrendszerben olyan kutatási témákat elemezhetnek, amelyekkel sikeresebbé tehetik a hazai cégeket a nemzetközi megmérettetésben is – olvasható a közleményben.

A kezdeményezést a győri székhelyű Széchenyi István Egyetem a DJP által javasolt instruktori rendszerrel is segíti. A rendszer felvállalt célja a vállalati szférából érkező kvalifikált, jó képességű, szakmai eredményekkel és ambíciókkal rendelkező szakemberek eligazodásának segítése az akadémiai területen. Az instruktorok többek között ez okból, főként a képzéshez kapcsolódó ügyekben mentorálják majd a Kooperatív PhD programban részt vevő doktoranduszokat.

Nyitókép: Pixabay