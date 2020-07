Tizenhét strand nyerte el idén a legjobb minősítést

A legjobbaknak járó, ötcsillagos Kék Hullám Zászlót 17 strandüzemeltető tűzheti ki, négycsillagost 14, háromcsillagosat 3, kétcsillagosat egy strand nyert el.

Különdíjat kapott a Balaton járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandja, amely ugyancsak a gyenesdiási lett. A Balatoni Turizmus Szövetség a legdinamikusabban fejlődő strandjának felajánlott különdíját a balatonedericsi Zöld Hullám strand nyerte el.

A tó körüli megyék is osztottak díjakat a saját partszakaszaik fürdőhelyei között.

A Somogy Megyei Önkormányzat különdíját a fonyódi Bélatelepi Strand,

a Veszprém Megyei Önkormányzat különdíját a Csopak Községi Strand,

a Zala Megyei Önkormányzat különdíját a keszthelyi Libás Strand nyerte el.

Minősítések

A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyelnek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát és egyéb szolgáltatásokat (wifi, értékmegőrző stb.).

Öt csillag: (17)

1./ Vonyarcvashegy Lidó strand

2./ Balatongyörök Községi strand

3./ Gyenesdiás Diási Játékstrand

4./ Szigliget Községi strandfürdő

5./ Balatonfüred, Kisfaludy strand

6./ Alsóörs Községi Strand

7./ Balatonfüred, Esterházy strand

8./ Csopak, Községi strand

9./ Keszthely Városi strand

10./ Balatonalmádi Wesselényi Strand

11./ Balatonberény Községi Strand

12./ Balatonföldvár Keleti Strand

13./ Zamárdi Nagystrand

14./ Badacsonytomaj Városi Strand

15./ Balatonederics Zöld Hullám Strand

16./ Gyenesdiás Gyenesi Lido Strand

17./ Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

Négy csillag: (14)

18./ Révfülöp Szigeti Strand

19./ Révfülöp Császtai strand

20./ Ábrahámhegy Községi Strand

21./ Balatonudvari Községi strand

22./ Balatonlelle Napfény Strand

23./ Keszthely Libás strand

24./ Siófok, Nagystrand

25./ Zánka Községi Strand

26./ Fonyód, Bélatelepi Strand

27./ Fonyód, Panoráma strand

28./ Balatonudvari Fövenyesi strand

29./ Balatonmáriafűrdő Központi Fizető strand

30./ Balatonföldvár Nyugati Strand

31./ Badacsonytomaj, Badacsony Strand

Három csillag: (3)

32./ Keszthely Helikon strand

33./ Fonyód Városi Strand

34./ Balatonfüred Camping (Széchenyi Strandfürdő)

Két csillag: (1)

35./ Balatonberény, Berény Naturista Camping strandja

Sok fejlesztés történt

Sosem volt annyira szükség a strandok megmérettetésére, mint most, mert ezzel is megmutathatjuk, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére a balatoniak hisznek a nyár sikerében - mondta Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke a díjátadón. Az elmúlt években és az idén is komoly strandfejlesztések történtek a Balatonnál, ezekhez hozzájárultak a Magyar Turizmus Ügynökség strandfejlesztő forrásai is.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára arról beszélt, hogy az idén a járványhelyzet miatt később hirdették meg a strandminősítő versenyt, mégis a korábbi évekhez hasonlóan 35 balatoni strand vállalkozott a megmérettetésre.

A helyszíni bejárások június utolsó hetében zajlottak az értékelésbe bevont partnerek - a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselői, valamint a megyei tiszti főorvosok közreműködésével. A bírálás során sok színvonalas új strandfejlesztéssel találkoztak, és további fejlesztési tervekről hallottak beszámolókat.

