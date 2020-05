Hétvégén nyitva lesz a Margitsziget és a Hajógyári-sziget is

Egy hónapos hétvégi zárvatartás után ezen a hétvégén ismét látogatható lesz a Margitsziget – tudta meg az Index. Az értesülés szerint, amelyet a Városháza sem cáfolt, nem lesz létszámkorlátozás a szigeten, de meghatározott feltételekhez szabják a belépést, és ezek betartását ellenőrizni fogják. Az önkormányzat későbbre ígért pontos tájékoztatást.

A polgármesterek húsvét előtt kaptak felhatalmazást arra, hogy a hétvégéken szigorúbb szabályokat léptessenek életbe a településeiken, és a fővárosban is akkor döntöttek több közterület időszakos lezárásáról, így a Margitsziget is azóta volt zárva a hétvégéken.

Kiss László óbudai polgármester közölte, a Hajógyári-sziget is nyitva lesz, viszont indokoltnak tartja, hogy a Római-part korlátozása megmaradjon. Szintén nyitva lesz a Városliget is, amelyet a zuglói önkormányzat többszöri kérés ellenére sem zárt be a járványos időszakban.

A Normafa parkolóinál viszont marad a lezárás, ezen a hétvégén még nem változnak a jelenleg érvényben lévő rendelkezések a Hegyvidéken.

