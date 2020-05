Jó pár vidéki látnivaló megnyílik szombaton

A Csongrád megyei Makón szombaton nyit a Maros-parti Kalandparton a strand és a központi büfé, a szabadtéri játékok azonban még nem használhatók. Újra várja a vendégeket a Lombkorona sétány is, de a látogatóknak több járványügyi óvintézkedést be kell tartaniuk, így kötelező a szájmaszk viselése és a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítő használata - közölte Farkas Éva Erzsébet polgármester.

Hódmezővásárhelyen a kedden megnyitott Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszodában "idősávokat" jelöltek ki: a 65 év felettiek 9 és 12 óra között használhatják a kültéri medencéket, a fiatalabbak ezt megelőzően és délután úszhatnak.

A Szentesi Sport- és Üdülőközpont 25 méteres kültéri medencéjét szerdától használhatják az úszók. A termálvizes medencék még nem használhatók.

A hétfőn újranyitott Szegedi Vadasparkot a távolságtartásra vonatkozó előírások betartásával látogathatják a vendégek.

Szombathelyen szerdán megnyíltak a rekreációs övezetek - Csónakázó-tó, sportliget, emlékmű - közelében lévő parkolók, ezután az autóval érkezők is látogathatják ezeket a helyszíneket. Pénteken megnyitják a játszótereket is, ahol tájékoztató táblákon ismertetik a járvány idején is biztonságos használatukat. Szombathelyen várhatóan május 13-ától valamennyi óvodában és bölcsődében tartanak ügyeletet, ötös csoportokban foglalkoznak majd a gyerekekkel.

Somogy megyében a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont megkezdte a nyitáshoz szükséges előkészületeket. A honlapjukon azt írták, hogy vendégeket csak a kormányzati részletszabályok ismeretében fogadnak. Úgy vélik, három-négy hét még biztosan kell ahhoz, hogy a fürdőzni vágyók használhassák a létesítményeket.

Siófok fokozatosan nyitja meg óvodáit és bölcsődéjét, egyelőre zárva maradnak a közterületi játszóterek, a könyvtár, és a város kulturális központja. Hétvégére ismét lezárják a város part menti Rózsakertjét a turisták elől - közölte Lengyel Róbert polgármester a város honlapján.

Győr-Moson-Sopron megyében a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. fertőtlenítette a soproni parkerdőben az összes szabadtéri játszóterét és a kilátókat, így ismét látogathatók. A Károly-kilátó és a Kőhalmy Vadászati Múzeum azonban továbbra is zárva marad.

A székesfehérvári központtal működő VADEX Mezőföldi Zrt. péntektől újra megnyitja Fejér megyei szabadtéri közjóléti létesítményeit, vadasparkját és kilátóit: ismét látogatható lesz a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark, a Bence-hegyi kilátó, a Gaja-völgyi Tájcentrum a Károlyi-kilátóval együtt, valamint a Soponyai Ökoturisztikai Központ - közölte a társaság a honlapján.

A nem szabadtéri létesítmények, múzeumok, azaz a fehérvárcsurgói Bársony-ház, a soponyai Erdészeti-Vadászati Múzeum és a sukorói tájház - beleértve a halászati múzeumot - továbbra is zárva tartanak.

Szombattól újra látogatható a hévízi tófürdő - közölte honlapján a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház. Az intézmény tájékoztatása szerint egyelőre csak a szabadtéri részleg nyit ki.

A koronavírus-járvány okozta helyzetben a pécsi Csorba Győző Könyvtár új szolgáltatást indított: szerdától néhány száz forintért heti egyszer házhoz viszik a kikölcsönzött könyveket a beiratkozott olvasóknak.

A Pécsi Egyházmegye szombaton online módon igyekszik pótolni a máriagyűdi gyalogos zarándoklatot. Az egyházmegye YouTube csatornáján egész napos élő adással jelentkeznek Máriagyűdről.

Gazdasági társaságok is részt vesznek a járvány elleni küzdelemben adományokkal, illetve szolgáltatásaik újraindításával.

A Videoton Holding Zrt. magas minőségű félálarcokat adományozott a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórháznak, amelyhez a társaság 3D technológiával gyártott a legmagasabb fokú védelmet garantáló szelepet.

Emellett a cégcsoport vásárolt három lélegeztetőgépet a megyei kórháznak, kettőt pedig a Dél-Pesti Centrumkórháznak, és még öt vásárlására van lehetőségük, amelyekkel kapcsolatban a dunaújvárosi és a kaposvári kórházzal már egyeztettek.

A siófoki központú Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. újraindította a koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében márciusban felfüggesztett egyes tevékenységeit: a csatornabekötések átvételét, a szakfelügyelet biztosítását, a hálózatdiagnosztikát és a külsős megrendelésre végzett laborvizsgálatokat. A bekötési vízmérők cseréjét és leolvasását a tervek szerint június elején kezdik meg. A cégnél ugyanakkor továbbra is szünetel a személyes ügyfélfogadás.

Nyitókép: MTI/Varga György