Kijárási tilalom van minden szociális intézményben

A szociális ellátásban dolgozók és az ellátottak érdekében kiterjeszti a látogatási tilalmat valamennyi szakosított szociális ellátó intézményre az országos tisztifőorvos legújabb határozata, egyúttal a bentlakók kijárási tilalmát is elrendelte - jelentette be közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A látogatási tilalom valamennyi szociális szakosított ellátást nyújtó intézményre, a gyermekvédelmi szakellátásra, a javítóintézetekre, valamint a családok és gyermekek átmeneti otthonára is kiterjed.

A bentlakásos intézményekből való kijárás is tilos a továbbiakban az ott lakóknak, és az intézményekbe újabb ember nem vehető fel.

Az EMMI a járványveszély miatt átírta a szociális alapellátás szakmai protokollját is annak érdekében, hogy megkönnyítse a munkát. Általános elv a sokkal körültekintőbb higiéniai protokoll és a nagyobb létszámú szolgáltatási formák átalakítása, az egyszerűbb adminisztráció, és a minél kevesebb személyek közötti kapcsolat kialakítása.

Az új szakmai protokoll a Szociális Ágazati Portálon érhető el.

A szigorúbb intézkedések azért születtek, hogy az előttünk álló nehéz, sok kihívással teli átmeneti helyzethez illeszkedő protokollokkal és rendelkezésekkel hatékonyabb és biztonságosabb legyen a szociális ellátások minden formája - közölte a szaktárca. Hozzátéve, hogy a veszélyhelyzetben a szociális területen dolgozók felkészülten és fegyelmezetten segítik a koronavírus-járvány idején is a legveszélyeztetettebb emberek életét a nap 24 órájában. Az idős- és a hajléktalanellátás is az egyik legkockázatosabb terület a koronavírus elleni küzdelemben, ahogy fokozott erőfeszítést kíván a járvány idején a fogyatékos és gyermekvédelmi intézményekben, a nagyobb közösségekben való helytállás is.

A közlemény szerint a szociális szakma legnagyobb szervezetei állandó kapcsolatban állnak a szociális államtitkársággal, hogy a legváratlanabb helyzetekre is azonnal reagálhassanak, ezzel is mérsékelve a járvány jelentette kockázatokat és veszélyeket.

A szociális területen ellátottak igényeit a leginkább a helyi közösségek ismerik és tudják kezelni, épp ezért a szociális terület ellátása elsősorban önkormányzati feladat. A szociális szolgáltatók túlnyomó többsége egyházi, önkormányzati vagy civil fenntartású.

Nyitókép: MTI Fotó: Varga György