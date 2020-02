A zsarolhatóság veszélyére figyelmeztetnek a kórházaknál

Az elmúlt években sorozatos szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék (ÁSZ) bizonyos kórházak pénzügyeinél, gazdálkodásánál, leltározásánál, beszerzései­nél. A szervezet a kórházi adósságok ügyét is áttekintette, ennek kapcsán pedig a zsarolhatóság veszélyére hívta fel a figyelmet - írta a Magyar Nemzet.

Az elmúlt öt évben a számvevőszék összesen 30 központi költségvetési intézményként működő kórház és további 26, gazdasági társaságként tevékenykedő egészségügyi szakrendelő ellenőrzését fejezte be.

Ezeket összefoglalva azt írták, hogy ugyan néhány szakrendelő gazdálkodását alapvetően rendben találták a számvevők, az elmúlt években a kórházaknál végzett ellenőrzések sorozatos és visszatérő szabálytalanságokat tártak fel. Ezek érintették a pénzügyi, a számviteli és a gazdálkodási folyamatokat, a leltározást, valamint a beszerzéseket, a közbeszerzéseket is – idézték fel az ÁSZ-nál, hozzátéve: a közbeszerzési előírások megsértése nyilvánvaló módon hatással lehet egyes intézmények beszerzéseinek áraira is. Az ÁSZ felmérései szerint az intézményeknél különösen magasak a korrupciós kockázatok.

A számvevőszék a kórházi adósságok ügyével is részletesen foglalkozott. A szervezet megállapításai szerint az egyes intézményeknél évről évre felhalmozódó adósság okainak felfejtését könyvelési, gazdálkodási szabálytalanságok korlátozzák. Komoly problémaként értékelte az ÁSZ, hogy az adósságállomány erősíti a megrendelő kiszolgáltatottságát, függőségét, és felveti a zsarolhatóság veszélyét is. Megjegyezték a számvevők azt is, hogy a kórházi adósságkonszolidáció csak az adott év pénzügyi helyzetét javította, a hiány okát nem tárta fel, az újratermelődést nem akadályozta meg, azaz hosszú távon nem járult hozzá a fenntartható gazdálkodáshoz.

Nyitókép: Pixabay