Jó hír a "pofátlanoknak": maga a rendőrség teszi felismerhetővé az álcázott autókat

A rendőrségnek nagyon bejött a pofátlan(tan)ítás, ezért még több autóval folytatják az akciót, ezeket a fedett kocsikat - mármint az újakat - pedig be is mutatták a nyilvánosságnak, olvasható az Autónavigátor cikkében.

Hazánkban eddig viszonylag ritkán alkalmazott módszerrel vadászik a rendőrség a szabályszegő autósokra, a december óta tartó pofátlan(tan)ító akció a vártnál is sikeresebb, ezért bővítik a jelöletlen rendőrautó számát.

Nem csak a rendőrség berkein belül elégedettek az eredménnyel, hanem az autósok nagy része is egyetért a szabálytalankodó autósok megbírságolásával.

A tesztidőszak után már országos vadászatba kezdtek a rendőrök, illetve decemberben 12 új autót vásároltak „pofátlanítás” céljára, további húszat pedig némi technikai fejlesztés után fogtak hadra. Úgy tűnik, hogy bő harminc négykerekű sem elég, újabb nyolc civil autó csatlakozik a flottához. Eddig is számos Skoda Octavia robogott a renitensek után, így a rendőrség most is a cseh kompaktra szavazott. A kék és fehér színű Skodák mindegyikét kétliteres TSI motor mozgatja 190 lóerővel, a sebességváltást pedig DSG váltó intézi, a stabilitás és a jobb gyorsulás érdekében négykerékhajtással rendelték meg az új Skodákat.

Nyitókép: Police.hu