Kivonták a forgalomból az elsőként felújított hat orosz metrókocsit

Kivonták a forgalomból a felújított orosz metrószerelvények elsőként érkezett hat kocsiját, az egyik gond a padlólemezekkel lehet - írja az Mfor.hu.

Ismert, az orosz metróüzletben is érintett Kocsis István volt BKV-vezért novemberben jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélte a Kúria hűtlen kezelés és más bűncselekmények okán. A terhére felróttakat a Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. vezérigazgatójaként követte el, de akadnak olyanok, akik szerint a hármas metró kocsibeszerzése is megérne egy rendőrségi nyomozást.

Az olcsón beszerzett járművek először a késés, majd az ajtók problémás csukódása miatt kerültek be a hírekbe.

A kocsiszekrények szokatlan mértékű korróziójára már néhány hónappal a kocsik érkezése után felfigyeltek. Az ajtóküszöbnél megjelent rozsdafoltokat először 2017 májusában, az első 15 kocsi beérkezése után jelezte a BKV az orosz gyártónak. A Metrowagonmash az első 13 szerelvény (darabonként hat kocsival) leszállítása után közölte, hogy a gyártó megváltoztatta a technológiát, most már nem lehet gond. Később azután találtak rozsdát és bemaródásokat a tetőfelületen is. Most pedig a padlóról derült ki, hogy erősen rozsdásodik.

A forgalomból való kivonás miatt a Metrowagonmashnak fizetnie kellene, de nem teszi, ezért a BKV perelt, a gyártó ugyanis 25 éves élettartamot vállalt. (Az alvázak rozsdamentességére vonatkozó jótállás csak 10 évre szól, míg a tervezési, valamint az anyag- és megmunkálási hibákra vonatkozó garancia csupán 36 hónap.) Karácsony Gergely főpolgármesterként újabb per indítására kérte a BKV-t.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán