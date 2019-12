Erre készüljön, ha a tömegközlekedést választja az ünnepek alatt

December 23-án a pénteki menetrendre készüljön, aki vonatra ül, mivel az jobban kiszolgálja a távolsági utazásokat - mondta az InfoRádiónak Biber Anett, a MÁV-csoport szóvivője.

Másnap 24-én a szombati, 25-től 28-ig pedig az ünnepnapi menetrend lesz érvényben.

Ez azt jelenti, hogy kifejezetten ezeken a napokon érdemes tájékozódni, hogy közlekedik-e egyáltalán az általunk kiválasztott járat, mivel az ünnepnapi menetrend alatt közlekedik a legkevesebb szerelvény.

Ezt követően csak január elsején kell eltérésre, vagyis ünnepnapi menetrendre számítani a megszokotthoz képest. A következő nap visszaáll a vonatközlekedés szokásos rendje.

Elsősorban a távolsági vonatokon számít jelentősebb utasszám növekedésre a MÁV. Az előző évek tapasztalatai alapján december 20-án, 21-én, és 23-án vár nagyobb utasforgalmat a vasúttársaság. A vasútnak könnyebbséget jelent, hogy a munkaszüneti és ünnepnapok alakulása alapján idén több választási lehetősége lesz az utasoknak, és így jobban eloszlik a forgalom is. Emellett hosszabbak lesznek a szerelvények is, de ha valakinek egy bizonyos vonat indulása fontos, érdemes most is elővételben korábban megszerezni a menetjegyét, pót- és helyjegyét - hívta fel a figyelmet a szóvivő.

A megszokott kedvezmények most is élnek majd: például ha

az utas az online megvásárolt jegyet automatában nyomtatja ki, akkor öt, ha laptopon, tableten vagy okostelefonon mutatja be a jegyet, akkor 10 százalék kedvezményt kap.

A peremidős, csúcsidőn kívüli - többnyire napközbeni - vonatokkal utazna valaki, és online vált jegyet a kiválasztott szerelvényre, akkor 20 százalékos engedményre számíthat. Ezeket a vonatokat @ jellel jelölik a menetrendben - hívta fel a figyelmet a szóvivő. Megemlítette, hogy

a diákigazolvánnyal nem rendelkező, 26 év alatti fiatalok számára hétvégi utazáshoz biztosított 33 százalékos kedvezményt a MÁV az ünnepi időszakban 20-án 10 órától egészen január elsején éjfélig biztosítja.

Módosul a helyi és helyközi buszjáratok menetrendje is

A Volánbusznál kicsit bonyolultabban alakul a közlekedés, ezért a társaság arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg az ünnepi időszak alatti utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a Volánbusz honlapján. A megnövekvő forgalom miatt érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra.

December 20-án, pénteken a hét utolsó munkanapjának megfelelően, a tanítási napokon érvényes menetrend szerint indulnak járatok, míg december 21-én, szombaton a szabadnapnak, míg 22-én, vasárnap a munkaszüneti napoknak megfelelően járnak a buszok, a hét első munkanapját megelőző napra meghirdetett járatok azonban nem közlekednek.

December 23-án, hétfőn a tanítási szünetben érvényes munkanapokon meghirdetett menetrend lesz érvényben.

Szenteste napján a megszokott menetrendektől eltérően ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. Karácsonykor, december 25-én és 26-án a munkaszüneti napoknak megfelelően indulnak az autóbuszok, szintén korlátozásokkal, elsősorban a kora hajnali órákban.

December 27-én és 28-án a szabadnapokon érvényes menetrend szerint, míg 29-én, vasárnap a munkaszüneti napokon, 30-án hétfőn pedig a tanítási szünetben, munkanapokon érvényes menetrend szerint közlekednek a Volán járatai.

Szilveszterkor a tanítási szünetben, munkanapi, január 1-én, újévkor pedig a munkaszüneti napnak megfelelő menetrend szerint érdemes a buszmegállókba érkezni.

Szilveszter éjszaka és újév hajnalán egyes járatok nem, vagy korlátozásokkal közlekednek.

Január 2-án és 3-án a tanítási szünetben érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek a Volánbusz által üzemeltetett járatok, míg január 5-én, vasárnap és 6-án, hétfőn már a megszokottak szerint, a hét első tanítási napját megelőző és a hét első tanítási napjára érvényes menetrendben meghirdetett autóbuszok indulnak.

Ugyanakkor egyes településeken a helyi járatok a fentiektől eltérően közlekedhetnek. Az ünnepi menetrenddel kapcsolatos részletes tájékoztatás ITT érhető el:

A Volán arra is felhívta az utasok figyelmét, hogy

a 2019. december havi és második félhavi helyi és helyközi bérletek 2020. január 7-én 24:00 óráig érvényesek.

Budapesten járatsűrítéssel készül a BKK

Már a karácsony előtti időszakban sűrítette a belvárosban és a bevásárlóközpontok környékén a megnövekedett utas és járműforgalom miatt egyes járatainak indulását a Budapesti Közlekedési Központ a közösségi közlekedési szolgáltatást a fővárosban - mondta Varga Etele, a BKK Info munkatársa az InfoRádiónak.

A járatsűrítés a BKK 2-es, a 4-es, 6-os és a 17-es villamos, illetve a 80-as trolibusz és jó néhány autóbusz járatát is érintette.

Emellett a belvárosi karácsonyi rendezvények helyszínét az érdeklődők közösségi közlekedéssel közelítsék meg, mivel már most is tapasztalható, hogy az esti órákban egyre nehezebben járható a belváros - hívta fel a figyelmet Varga Etele.

A korábbi évekhez hasonlóan Szenteste, vagyis december 24-én 16 órakor leállnak a nappali járatok, így metrók is. Viszont a H5-ös, H6-os, és H8-as hév éjszakáig közlekedik.

Délután 4 után a szokottnál sűrűbben közlekedő esti járatokkal lehet majd közlekedni. Aznap különösen érdemes lesz majd előre megtervezni az utazást a BKK Futár alkalmazással - hívta fel a figyelmet Varga Etele. December 24-én nem közlekedik a fényvillamos, a fénytroli és a hajó sem.

December 25-én és 26-án ünnepnapi menetrend szerint indulnak majd a BKK járatok, kivéve a hajókat, mivel azok nem indulnak el. A következő két napban a szombati, az év utolsó két napján, vagyis december 30-án és 31-én pedig év végi munkanapi menetrendre kell készülniük az utasoknak.

December 27-től minden nap meghosszabbított menetidővel, éjjel fél egyig jár majd az M2-es és az M4-es metró is, segítve az ünnepi forgalmat.

Az M3-as metróval pedig minden nap, egészen január 5-ig Újpest központ és a Nagyvárad tér között lehet közlekedni, vagyis az ünnepek alatt nem kell pótlóbuszra számítani a belvárosban. A Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között ebben az időszakban továbbra is metrópótló busz viszi az utasokat.

Emellett 27-étől mindennap egész éjjel közlekedik az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz is - az éjszakai járatok mellett.

A D2-es hajójárat pénteken és szombaton meghosszabbított üzemidővel este 8-ig közlekedik a Kossuth Lajos tér, Batthyány tér, Várkert Bazár, Petőfi tér útvonalon.

Szilveszterkor egész éjjel járnak majd a metrók, emellett az 5-ös, a 7-es, a 8E és a 9-es busz is. De a többi éjszakai busz is gyakrabban követi majd egymást. A hévek is egész éjszaka üzemelnek.

Idén is útnak indultak a kedvelt karácsonyi rendkívüli járatok: a Fényvillamossal január 5-ig lehet utazni naponta délután 4 órától. A Mikulástrolibusz ugyancsak január 5-ig közlekedik, naponta fél 4-től. Ezek a járatok Szenteste és szilveszterkor nem közlekednek. Mikulásbusszal is utazhatnak a fővárosiak a 105-ös autóbusz vonalán, de csak december 23-ig.

Részletes tájékoztatást a járatokról ide kattintva talál.

A parkolási rend is változik

December 23-án este nyolctól január másodikán reggel nyolcig díjmentesen lehet parkolni a főváros közterületein.

A kivételt a Várban lévő és az őrzött P+R parkolóhelyek és garázsok, a Citadella és a Rákóczi tér alatti mélygarázs, illetve a Flórián üzletközpont parkolója, és a Margitsziget északi részén lévő parkoló jelent - hívta fel az autósok figyelmét Varga Etele. Az őrzött parkolók és garázsok alatt a

II. kerület, Hűvösvölgy végállomásnál,

a X. kerület, Pillangó utcai metróállomás mellett, és az Örs vezér tere metróvégállomás mellett,

a XIII. kerület, Újpest-Városkapu metróállomásnál,

a XIX. kerület, Kőbánya-Kispest metróvégállomás melletti, valamint a KÖKI Terminálnál találhatók.

