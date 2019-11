A közalkalmazotti státusz zsugorítása ellen tiltakoznak

Az érdekvédelmi tömörülés közleményében rámutatott: ha a törvény életbe lépne, a szakképzésben dolgozó oktatók elveszítenék jelenlegi közalkalmazotti státuszukat és a Munka törvénykönyve hatálya alá tartoznának. Mindez azt jelenti, hogy rövidebb lehet a felmentési idő, megszűnhet az áthelyezési lehetőség, a munkáltató állásfelajánlási kötelezettsége.

Kitértek arra is, hogy a tervezett új szabályozással a pedagógus elveszítheti a háromévenkénti soros előrelépés lehetőségét, nem kapna törvényi garanciát munkakörének tartalmára, csökkenhet a pótszabadság mértéke, megszűnhet a jubileumi jutalom, az 50 százalékos utazási kedvezmény. Szabaddá válna az út az előtt, hogy "a rabszolgatörvényt" a szakképzésben dolgozókra is kiterjesszék, akár heti 40 tanórát is tarthatnának - sorolták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy egyéni béralkut ígérnek a szakképzésben dolgozóknak, miközben elveszíthetik kollektív jogaikat, egyebek között azt, hogy létszámcsökkentés előtt egyeztetni kell a szakszervezetekkel.

A PSZ szerint tisztázatlan, mi lesz a szakképzésben dolgozó, közismereti tárgyakat oktató pedagógusokkal és a nevelést-oktatást segítő, továbbá a technikai munkatársakkal.

A Pedagógusok Szakszervezete nem engedi, hogy a dolgozók még inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek, bármennyire csábító is a béremelés ígérete, a kormány ugyanis úgy akar fizetésemelést adni, hogy akár többet is elvehet a dolgozóktól, ami hatással lehet a tanulók jövőjére - írták a közleményben.

