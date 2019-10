Felelősséghárítás nélkül: a baleseteket nem a rendőrség okozza

Októberben négyen haltak meg Magyarországon úgy, hogy egy vasúti átjáróba a tilos jelzés ellenére hajtottak be, illetve szintén négy halálos baleset történt, amelyekben mezőgazdasági gép ütközött autóval, vagy motorral. Gyakoriak a bulibalesetek, az előzésből, sávváltásból adódó balesetek és a gyalogosgázolások is. A rendőrség vörös kódot adott ki, hogy figyelmeztesse a közlekedőket. Balogh János országos rendőrfőkapitány a gyorshajtás okozta tragédiákra is felhívta a figyelmet az InfoRádióban.

Az úgynevezett vörös kód a rendőrség által használt terminus technicus, arra vonatkozóan, hogy még inkább felhívják a közlekedők figyelmet – fogalmazott Balogh János országos rendőrfőkapitány az InfoRádióban, Magyarország útjain ugyanis nagyon rossz tendencia alakult ki az elmúlt hetekben,

szinte minden napra jut egy haláleset, valamikor több is.

És azok a nagyon jó és nagyon biztató eredmények, amelyek az év első felére, sőt, még a nyári időszakra is jellemzők voltak, azok az utóbbi időszakban veszni látszanak – tette hozzá.

Természetesen a rendőrség a maga eszközeivel próbál ellene tenni – hangsúlyozta a rendőrfőkapitány, aki szerint azonban, mindenféle felelősséghárítási szándék nélkül – szögezte le –,

a közlekedés biztonságáért a legtöbbet mégiscsak az abban résztvevők tehetnek.

Vagyis a baleseteket nem a rendőri ellenőrzések hiánya okozza, hanem a szabályok be nem tartása és a közlekedők felelőtlensége – fogalmazott.

A balesetek megelőzését szolgálják a rendőrség különféle ellenőrzései, így a sebességmérés is – folytatta Balogh János országos rendőrfőkapitány –, és bár

sokan vitatják, mégis komoly és bizonyítható összefüggés van a sebességnövekedés és a baleseti kockázatnövekedés között

– tette hozzá. Továbbá minden fórumon igyekeznek meggyőzni minden érintettet, hogy egymásra, de akár önmagára is vigyázzon, mert

a rendőrség szándéka, egyben jelmondata: hogy mindenki hazaérjen, aki útnak indult.

Az ellenőrzések értelemszerűen folyamatosak, az ORFK munkatársa azonban nem gondolja, hogy ezeket kampányjelleggel, minden áron alkalmaznia kellene a hatóságnak. Ami biztosan állítható – jegyezte meg végezetül –, hogy bárki, az ország teljes területén, ma is számíthat közlekedésrendészeti ellenőrzésre a rendőrség részéről, ahogy az automatikus, elsősorban sebességmérésre alkalmas rendszereik is teszik a dolgukat, függetlenül attól, hogy a környéken éppen van-e vagy nincs egyenruhás.

