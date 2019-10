A budai kerületekben az összellenzéki összefogás is kevésnek bizonyulhat

Az elemzés alapjául a 2018-as országgyűlési választás kerületi eredményei, illetve a 2019-es EP-választás kerületi eredményei szolgáltak, annak ellenére, hogy ezek természetesen merőben eltérőek, és nem feltétlenül lehet a hármat egymásnak megfeleltetni – fogalmazott Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója az InfoRádiónak. Az említett két választás eredményeiből kitűnik, tette hozzá, hogy

a budai kerületekben is többségben vannak az ellenzéki szavazók, azonban, hogy ez képes-e polgármesteri győzelmet garantálni, az a kampánynak és a jelöltek személyének a kérdése.

Az I. kerület a Fidesz egyik legerősebb, ha nem a legerősebb kerülete, ráadásul kiemelkedő a regnáló Nagy Gábor Tamás polgármester népszerűsége is, aki képes a kormánypárti táboron túl is megszólítani választópolgárokat – mutatott rá a szakértő. Hozzátette ugyanakkor, hogy az elmúlt ciklusban több botrány is kapcsolódott a nevéhez, ami rombolhatta a személyes renoméját. Ami azonban ennél is fontosabb lehet, hogy a budavári kerületben egy helyben beágyazott, aktív jelölt, V. Naszályi Márta indul az összeellenzéki tábor jelöltjeknént, míg 5 évvel ezelőtt az önkormányzati választásokon 5 különböző jelölt indult Nagy Gábor Tamással szemben. A Republikon Intézet szerint ezért

V. Naszályi Márta egyértelműen esélyes kihívó,

akiről úgy gondolják, hogy sikerrel integrálhatja az ellenzéki szavazókat.

A II. kerületben Láng Zsolt (Fidesz) személyes népszerűségére is szüksége lesz ahhoz, hogy legyőzze Őrsi Gergelyt, hiszen az elmúlt két választás eredményei alapján itt is többsgében vannak az ellenzéki szavazók – fogalmazott a stratégiai igazgató –, így ismételten az a helyzet áll fenn, hogyha Őrsi Gergely az aktív kampányával képes egyesíteni a meglévő ellenzéki többséget, akkor neki is esélye lehet a győzelemre.

Az említett előző két budai kerülettel ellentétben azonban már egészen más a helyzet a III. kerületben, ahol ugyancsak egy népszerű fideszes, Bús Balázs a polgármester – folytatta Virág Andrea. Óbuda az, ahol korábban a kormánypárt a budai kerületek közül a leggyengébben szerepelt. Emlékezetes, hogy a tavalyi országgyűlési választásokon a kerület egy részét tartalmazó 10. számú egyéni választókerületből került be a parlamentbe a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea. Mégis az látható, hogy

Bús Balázs joggal reménykedhet az újraválasztásában

– tette hozzá a Republikon Intézet munkatársa. Ellentétben az I. és a II. kerülettel, a III. kerületben a polgármester személye körül sem az elmúlt ciklusban, sem pedig a mostani kampányban különösebben port kavaró botrányok nem voltak. Bús Balázs egy sikeres polgármesterként él a köztudatban, és nagyon nagy "többletszavazathozási képességgel" bír, így bátran számíthat arra, hogy Fidesz-táboron túl is meg tud szólítani bizonytalan, vagy akár ellenzéki voksolókat.

Hiába tehát az országgyűlési és EP-választás nyers számai, ami alapján nagy többségben van az ellenzék, ez mégsem feltétlenül ereményezhet ellenzéki győzelmet

– mutatott rá a stratégiai igazgató.

Újbudán a fideszes Hofmann Tamás eredményét csak részben befolyásolja majd, hogy nem egy, hanem több ellenzéki kihívója van – vélekedett Virág Andrea, hozzátéve: a hatpárti ellenzéki jelöltön túli kihívók korábbi eredményeiből arra lehet következtetni, hogy miközben persze megoszthatják a szavazatokat, érdemi hatásuk a választás végkimenetelére valószínüleg nem lesz. Annál inkább érdekes lehet viszont – jegyezte meg a szakértő –, hogy milyen hatása lesz a múlt héten az ellenzéki polgármesterjelölt körül kirobbant botránynak – akár ez is eldöntheti a választást.

A Hegyvidék az a kerület, amelyben, hogyha a korábban még külön induló ellenzéki pártok eredményeit összeadjuk, akkor is

nehéz lehet legyőzni Pokorni Zoltánt.

A XII. kerület polgármesternének a személyes támogatottsága, elfogadottsága magas, ő az egyik legnépszerűbb budapesti kormánypárti polgármester, mégis, még ebben a kerületben is igaz az, hogy egyébként többségben vannak az ellenzéki szavazók, így sokkal szorosabb lehet a végeredmény október 13-án a korábbiaknál – fogalmazott a stratégiai igazgató.

Budafok-Tétényben annyiban más a helyzet a Republikon Intézet szerint, hogy a mostani fideszes polgármester, Karsay Ferenc kihívója a momentumos Havasi Gábor mentős, aki korábban még nem szerepelt a politikában. Ennek azért lehet jelentősége, mert az ellenzéki tábort az szokta megosztani, hogyha már régóta politikában lévő, az újabb ellenzéki pártokra szavazók szerint már lejáratódott politikusok indulnak – emelte ki Virág Andrea, rámutatva –, a XXII. kerületben ez semmiképpen nem áll fenn. Miután itt is az ellenzéki választók voltak a korábbi választások alkalmával többségben, szintén a mozgósítás dönthet – tette hozzá a Republikon munkatársa.

