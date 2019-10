Ismertette céljait a Gyermekorvosok Társasága új elnöke

A küldöttek szavazata alapján Gárdos László, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház csecsemő- és gyermekosztályának vezetője lett a szervezet következő vezetője, főtitkára pedig Mogyorósy Gábor, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézetének gyermekgyógyász-gyermekkardiológusa. Mandátumuk négy évre szól.

„Szeretnénk, ha a magyar gyermekegészségügy egészének valóban fóruma lehetne a Magyar Gyermekorvosok Társasága – beleértve a magyarországi és határon túli, alapellátásban, kórházakban és klinikákon dolgozó szakembereket is. Elődeim olyan közösséget formáltak, amely ezt az egységet megalapozza; mi a tovább erősítésén dolgozunk majd” – hangsúlyozta Gárdos László frissen megválasztott elnök, akinek további célja a hivatásukban elkötelezett kollégák támogatása, érdekeik képviselete, számukra szakmai ajánlások megfogalmazása, a rezidensképzés és a szakképzési rendszer megújítása, emellett újabb konferenciák szervezése, amelyek még szélesebb tudományos palettán számos gyakorlatias előadással, továbbképzéssel foghatnák össze az egyes speciális, már önálló szervezettel is rendelkező gyermekgyógyászati területeket.

„Törekszünk a kommunikáció javítására a beteg gyermekekkel, szüleikkel, nagyszüleikkel, tanárokkal, a gondozásban részt vevő valamennyi érintettel.

„Ennek érdekében folytatjuk az aktivitást – kilépve elefántcsonttornyainkból –, amely a közösségi médiában való jelenléttel lehet ma a leginkább eredményes” – tette hozzá.

A Batthyány-Strattmann László-díjas osztályvezető-főorvos elmondta: a Társaság továbbra is kiáll a családbarát szemlélet megismertetése, elterjesztése mellett, miközben az anyatejes táplálás társadalmi népszerűsítését is folytatja: „mindent megteszünk azért, hogy Magyarország továbbra is az élen legyen Európában a szoptatott újszülöttek arányát tekintve”.

„Egy közösséget az minősít, hogy miképpen emeli fel a fiatalokat és mennyire támaszkodik a nagy gyakorlattal rendelkező idős kollégákra. Szeretném, ha az ifjú generáció ’forradalmi hevülete’ katalizálná, a már ’bölcs korban’ levők higgadt tapasztalata pedig korrigálná, stabilizálná a Társaság Elnökségének döntéseit, cselekedeteit – hívta fel a figyelmet Gárdos László, hozzáfűzve: „az MGYT sikeres tevékenységéhez sok aktív munkatársra van szükség, ezért igyekszünk az alulról építkező, nyitott és demokratikus szervezet fenntartására a tagok és különösen a vezetőség folyamatos együttműködésével”.

