Tarlós István: helyes az ellenzéki médiának nyilatkozni - Karácsony Gergely: egy ajtónyira van a változás

A Századvég Alapítvány Budapest című konferenciájának felszólalója volt szerdán Tarlós István. Az újabb lehetséges főpolgármesteri ciklus elvállalásáról szólva azt mondta, Orbán Viktor olyan feltételek biztosításába egyezett bele, amik figyelemre méltóak; 16 pontról tárgyaltak, ebből egyet nem tudtak megállapodás tárgyává tenni, mégpedig a központi parkolás rendezését.

Tarlós István a főpolgármesterség lényegéről is beszélt.

"Kell bizonyos határozottság, elkötelezettség, kell tudni nemet mondani, tudomásul kell venni, hogy engem nem szeret mindenki, nem kell nyafogni, ha engem is ütnek - mondta, majd így folytatta:

"El kell menni a másik oldali sajtóhoz is, nem csak oda kell menni, ahol simogatnak, ahol alámkérdeznek, ahol egyetlen kellemetlen kérdést sem tesznek fel.

Ez így nem megy. Kampánytechnikai szempontból sem jó."

A főpolgármester-jelölti vitákkal kapcsolatban arról beszélt, hogy ő az utolsó teljes ellenzéki évében 59-szer vitatkozott a Fővárosi Közgyűlésben az akkori szabaddemokrata főpolgármesterrel, Demszky Gáborral. Megjegyezte, Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt viszont egyszer sem élt a lehetőséggel.

"Aki most velem vitatkozni akar, volt öt éve arra, hogy vitatkozzon. Soha meg sem próbálta.

Utolsó teljes ellenzéki évében egyetlenegyszer szólalt fel, az sem vita volt" - utalt Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt tevékenységére zuglói polgármesterként a közgyűlésben.

A fejlesztésekről szólva elmondta, a 2-es és a 4-es metró szerelvényeit is a 2010 utáni városvezetés szerezte be, a 3-as metró szerelvényeit felújították, folyamatban van a 3-as metróvonal infrastrukturális rekonstrukciója, 404 kilométer csatornát építettek, a BKV járműállományának nagy részét lecserélték, az autóbuszok átlagéletkora pedig 17-ről 11 évre csökkent. Továbbá 2010-ig egyetlen egy fürdőt nem újítottak fel és nem fejlesztettek, a mostani városvezetés most tart a hetediknél.

Tervek

Hangsúlyozta, hogy csak betartható ígéreteket tesz a jövőben is.

"Ilyen és ehhez hasonló, megalapozott, jövőbeni intézkedéseket tervezek."

Tarlós István elmondta azt is, hogy Budapestnek van hosszú távú városfejlesztési koncepciója.

"Van nekünk mobilitási tervünk, elfogadta az innovációs tárca is, nem csak a közgyűlés. 57 konkrét intézkedési javaslatunk van, nem fogják elhinni, de még klímastratégiánk is van 49 specifikus intézkedési javaslattal, zöldinfrastruktúra-koncepciónk is, tudják, 10 ezer fát ültettünk. Ezen kívül húsz szmogrendeletet alkottunk, van új hajléktalankoncepciónk, a barna mezős övezetek katasztere elkészült, illetve ezekre a koncepció."

A városvezető kitért arra is, hogy a közfejlesztési tanácsban elfogadták és megvan a fedezet például, a Lánchíd és környékének felújítására, a Béke téri szennyvízkiváltó komplexum megépítésére, a nagyszabású kerékpáros fejlesztésekre, valamint a ferihegyi gyorsforgalmi út újraépítésére.

Tarlós István közölte azt is, hogy jövőre megoldják a 3-as metró klimatizálását is.

Karácsony Gergely: ellensúly akarok lenni

"A jobboldali populizmus ellensúlya a nagyvárosokban jön létre, onnan lehet visszaszerezni az ország szabadságát" - a Republikon Intézet konferenciáján felszólaló Karácsony Gergely szavai szerint egy ajtónyira van a változás, néhány hét múlva egy sokkal zöldebb és szabadabb város lehet Budapest. Az ellenzéki főpolgármester-jelölt szerint

a visegrádi országok fővárosai és Isztambul is azt mutatja meg, hogy az illiberalizmussal kacérkodó politikai rendszer fő ellensúlyát a nagyvárosok polgármesterei jelentik.

"Október 13-án sok minden miatt kell szavaznunk - az ellenzéki összefogás jelöltjeire. Többek között és elsősorban azért, hogy visszaszerezzük a városunkat és a kerületeinket. Hogy más várospolitikát kapjunk a városvezetőinktől, egy olyan politikát, ami az embereket képviseli a hatalommal szemben és nem fordítva."

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt úgy vélte: a főváros kettészakadt, és egyre inkább a kiváltságos kevesnek biztosítja a szabadságot. Karácsony Gergely azt szeretné, ha a szabadság mindenkié, és nem csak a kiváltságos keveseké lenne.

"Ebben az értelemben tehát a legszebb liberális hagyományokat követve szeretném, ha újraegyesítenénk Budapestet, ahol a kiváltságos kevesek helyett valamennyi budapesti polgár otthon érezheti magát. Ezért szól arról a programom, hogy Budapest mindenkié."

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt hozzátette: a budapesti polgárok szabadságának biztosításához egy másik területen, a város zöldítésének a területén is fel kell venni a kesztyűt.

"És a zöldítés alatt nem csak arról beszélek, hogy sok-sok fát kell ültetnünk, hanem arról is, hogy a budapestiek életminősége kerül az új városi kormányzás fókuszába. És van-e más indikátor, van-e jobb cél, mint hogy az emberek egészségesebben és tovább élnek ebben a városban? Ehhez kell zöldítenünk Budapestet."

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: ellenfele annak a gondolatnak, amely megpróbálja eltagadni a klímaváltozásban rejlő veszélyeket.

"Ellene vagyok annak a politikának, amely tulajdonképpen egy baloldali ármánykodásként mutatja be azt, hogy egyébként bal- és konzervatív oldali, liberális-zöld vonulatokat képviselő emberek próbálják rávenni a saját kormányukat, hogy ne tegyék tönkre a bolygót,

hiszen ha valóban egy családbarát politikát szeretnénk, akkor mégiscsak egy olyan otthon kéne a gyerekeinkre hagyni, ami élhető lesz 25 év múlva is."

Az ellenzéki főpolgármester-jelölt kijelentette: olyan vezetője szeretne lenni Budapestnek, akinek az erejét a város ereje adja.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi