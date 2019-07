Tarlós István: ez nem valóságshow, nem celebmunka, hanem maga a valóság

"Kedvesen színesíti a palettát" – mondta Berki Krisztiánra mint főpolgármester-jelöltre Tarlós István városvezető a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. "A Fradival próbál kampányolni, de amikor ez a fiatalember született, én már legalább 25 éve fradista voltam" – jegyezte meg Budapest első embere.

Sokáig a főpolgármester-választás komoly dolog volt, de most furcsa helyzet állt elő, fogalmazott Tarlós István. "Bokros Lajos igazán nem az az ember, akivel én egyetérthettem volna túl sok mindenben, de ő volt az utolsó, akinek az ellenfelek, a jelöltek közül igazán fogalma volt a rendszerről. És, ahogyan ezt egyébként Demszkyről is el lehet mondani, legalább a kampányban várospolitikai ügyekről és a városról beszélt. Hát most ez elég furcsán alakul, kereken kimondom, hogy úgy látom, hogy

Karácsony Gergely polgármester úr rálátása Budapest egészére nem sokkal jelentősebb, mint mondjuk Puzsér Róberté. Nagyjából annyi, mint egy óriási hipermarket egészéről valakinek, aki ennek a hipermarketnek valamelyik hátsó sarkában a locsolócső-madárfürdető részlegét vezeti"

– mutatott rá.

A főpolgármester szerint Zuglóban – Karácsony Gergely irányításával – kaotikus állapotok vannak. "Ha félretoljuk ezt a majdnem egyedülálló zuglói parkolási skandalumot, ha nem beszélünk a több mint gyanús pénzmozgásról és a fiktív szerződésekről, hátak mögött sztornózott számlákról, ahol a teljesítés határideje korábbi, mint a számla kiállításának a határideje. Ezek nagyon érdekes dolgok, de ezekkel én nem akarok annyira foglalkozni, majd teszi, ha teszi, akinek a dolga. Valószínűleg nem tarthatók titokban ezek októberig" – jegyezte meg a főpolgármester.

Tarlós István hangsúlyozta, a főpolgármesteri munkához ismerni kell a rendszert. "Ismerni kell a saját jogosítványait, a vonatkozó jogszabályokat, a közgyűlés, a hivatal, a főváros cégvilágának működési rendjét. Tisztában kell lenni a nagyságrendekkel, az arányokkal. Hogy mégis mi az, amit vezet. Az adottságokkal, a korlátokkal, a pénzügyi lehetőségekkel. Ez nem valóságshow, nem celebmunka, hanem ez maga a valóság.

Itt következetesen dolgozni kell, sokat dolgozni, és valamilyen mértékben ki kell jönni a kormánnyal, mindenféle vita ellenére, mert ha nem, akkor abból a városnak súlyos kára származik"

– emelte ki Tarlós István.

A főpolgármester hozzátette, nem tartja ízlésesnek, valaki ellen a korával érvelni, miközben nála idősebb város és országvezetők sora dolgozik a világban.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs