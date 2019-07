Molnár Zsolt: hamarosan jön a ferencvárosi előválasztás

Hat ellenzéki párt, az MSZP, a Párbeszéd, a DK, a Jobbik, az LMP és a Momentum megállapodott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet támogatja, emellett mind a 23 fővárosi kerületben egyetlen kihívója lesz a Fidesz polgármester jelöltjének – mondta a szocialista párt budapesti elnöke. Ferencvárosban még nincs meg az ellenzéki induló, ott előválasztás lesz várhatóan július végén, augusztus elején – tette hozzá Molnár Zsolt. Elmondása szerint több ambiciózus és támogatással bíró aspiráns van, akik sorsáról nem lehetett tárgyalóasztalnál dönteni.

A Momentum, a Jobbik és az MSZP Jancsó Andreát támogatja, az LMP azonban Baranyi Krisztinát. Korábban Karácsony Gergely is azt nyilatkozta, őt tartaná az ideális jelöltnek, a DK a győztes jelölt mögé áll be. Molnár Zsolt arról is beszélt: a pesterzsébeti jelölt sincs meg, az ellenzéki pártok ugyanis kifarolnak Szabados Ákos független polgármester mögül. „Bár két évtizeden keresztül nagyszerűen végezte polgármesteri teendőit, sokáig MSZP-s volt,

most, hogy függetlenként bár, de jó eséllyel elfogadja a Fidesz támogatását, az ellenzéki pártok nem állhatnak mellé"

– jelentette ki az MSZP budapesti elnöke.

Molnár Zsolt szerint várhatóan már a héten megnevezik a pesterzsébeti jelöltet. Annyit elárult, hogy nem párttagról van szó, hanem olyan, szakmai múlttal rendelkező politikusról, aki elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránt (de nem zöldpárti politikus).

Molnár Zsolt kiemelte: Csepelen ugyancsak lecserélték jelöltjüket, Soroksáron a Jobbik által támogatott jelölt mögé álltak be az ellenzéki pártok. A politikus szerint az ellenzéki polgármesterjelöltek listája – a ferencvárosi és pesterzsébeti jelölti megtalálása után – már nem módosul. Molnár Zsolt aláhúzta, az önkormányzati körzetek legnagyobb részében is megvannak a jelöltek, a hiányzókól még a héten megállapodnak a pártok.

Elemzők az ellenzéki összefogásról Pulai András szerint meglepetés, hogy összejött az ellenzéki előválasztás, hiszen korábban sokan ígérték, de eddig sosem valósult meg. A Publicus Intézet ügyvezetője az InfoRádióban elmondta: a DK-val szemben megjelent egy bizalmi válság az ellenzékben, miután az eredeti megállapodással ellentétben Kálmán Olga személyében saját jelöltet indított az előválasztáson. Azonban szerinte a felek mostantól tartani fogják magukat az egyezségekhez, hiszen nincs már annyi idő a választásokig, hogy egy esetleges eltérésből jól jöjjenek ki a pártok.



A megyei jogú és nagyvárosokban szinte mindegyikében egy jelölt indul majd a Fidesszel szemben – vélekedett Pulai András, hozzátéve: így olyan területeken is szoros eredmény várható, ahol az elmúlt években nem kellett lényeges lépéseket tennie a kormánypártoknak a győzelemhez, így nekik is jelentősebb kampányt kell folytatniuk.



A szakértő arról is beszélt, hogy – bár az ellenzéki szavazók nagy része az esélyesebb jelöltre szavaz – hosszútávon fontos, hogy a pártok megmutassák saját identitásukat.



A Nézőpont Intézet elemzője szerint a ferencvárosi megállapodás gyenge lábakon áll. Tóth Erik hozzátette: a bejelentés akkor lett volna stratégiailag megfelelő, ha minden választókerületben biztos az egyezség. „A kapkodás, előreszaladás azt mutatja, hogy inkább egy instabil, a következő három hónapban minden ellenzéki párt által felülírható egyezség született” – fogalmazott.



Az elemző szerint – bár 2010 óta él az „összefogás-mítosz” – számos példa mutatja, hogy az ellenzéki pártoknak egyenként is lehet esélye, hiszen megszólíthatják azokat, akik közös jelöltre nem voksolnának. Vannak ugyanis olyan szavazók, melyek egyes pártok logóit látván elfordulhatnak a közösen támogatott ellenzéki jelöltektől.

