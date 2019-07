A főpolgármester-jelöltekről és a város problémáiról is ítéletet mondtak a budapestiek

A budapestiek 51 százaléka elégedett a jelenlegi főpolgármester, Tarlós István munkájával, ennél kevesebben, 40 százaléknyian nyilatkozták azt, hogy nem – derült ki a Nézőpont Intézet felméréséből. Nagy Dávid kutatásvezető az InfoRádiónak megjegyezte, többségben van az az álláspont, hogy ne legyen váltás a főváros vezetése élén.

A szakember rámutatott: Budapesten a Fidesz–KDNP választási eredménye 40-42 százalék körül mozgott az elmúlt időszakban, ehhez képest Tarlós István népszerűsége 10 százalékponttal magasabb – évek óta. (2014-ben 49 százalékot kapott, és most is az 50 százalék körüli sávban mozog.)

A Nézőpont Intézet kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós István

46:38-ra vezet

kihívójával, Karácsony Gergellyel szemben. A "párharcot" a baloldali előválasztás előtt, közben és lezárta után is vizsgálták. Nagy Dávid azonban megjegyezte, a rejtőzködők között még mind a két politikusnak lehet tartaléka.

Nagy Dávid szerint még ha sok tartalékot is tud mozgósítani Karácsony Gergely és összefogás is alakul ki mögötte, a Nézőpont felmérése szerint akkor is a regnáló főpolgármester felé billen a mérleg nyelve. "És még nem is vettük számításba, hogy az ellenzéki oldal töredezett lehet, hiszen Sermer Ádám és Puzsér Róbert is kitart az indulás mellett, akik minden bizonnyal Karácsony Gergely esélyeit ronthatják".

A budapesti ügyekről

Közben a Publicus Research a budapesti lakosoknak a város fontos ügyeivel kapcsolatos véleményét vizsgálta. Ebből kiderült, hogy – pártszimpátiától függetlenül – a legnagyobb problémának az egészségügyi ellátást tartják a fővárosiak, bár a kormánypártiak esetében az említés "csak" 40, a bizonytalanoknál és ellenzékieknél 60-70 százalékos.

Az ellenzéki szavazók és bizonytalanok a második helyen a magas lakás- és albérletárakat említették, míg ez a kormánypártiak esetében a 5-6. helyen szerepelt. Ők az autó- és dugóhelyzetet, illetve az utak állapotát kifogásolták jobban, ismertette Pulai András, a Publicus Research ügyvezető igazgatója az InfoRádiónak nyilatkozva.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatban a járművek állapota (62 százalék említette), valamint a járművek zsúfoltsága (42 százalék) számít gondnak a budapesti lakosok számára.

Az M3-as metró felújítása egy 3,5-ös, átlagjegyet kapott a megkérdezettektől, igaz, a kormánypárti szimpatizánsok elégedettebbek ezzel.

A dugódíj bevezetéséről megosztottak a fővárosiak, 55 százalékok elutasítja, 39 százalékuk azonban támogatja. A megkérdezett fővárosiak negyede gondolja úgy, hogy a város biztonságosan bejárható a jelenlegi kerékpárutakon biciklivel, míg 54 százalékuk szerint nem.

