Itt vannak az ellenállóbb, egyre agresszívabb szúnyogok

Szokás mondani, hogy a mai világnak két csapása van, az egyik a környezetszennyezés, a másik pedig a klímaváltozás, amit az ember–szúnyog modellben is kristálytisztán látni, fogalmazott a Magyar Allergia Szövetség elnöke az InfoRádiónak nyilatkozva.

A vérszívók egyre agresszívabbak lesznek,

hiszen a klímaváltozás a gyengébb, kevésbé életképes fajtákat óriási mértékben pusztítja, helyükbe pedig jönnek az ellenállóbb szúnyogfajták.

A mediterrán térségekben őshonos szúnyogok mára már Magyarországon is megtalálhatók, mutatott rá Nékám Kristóf, megismételve, az eredeti szúnyogjainknak a sűrűsége megfogyatkozott, így azok, amelyek ellenállóbb fajtájúak, és délebbről érkeznek, azok lassan át fogják venni a helyüket.

A szúnyogcsípésekre adott erős reakciók pedig azt sejtetik, hogy egyrészt

másfajta szúnyogok jelentek meg, de az ember is másképp reagál,

mint korábban.

"A környezetszennyezés az az allergiás típusú reakciókat is elősegíti, fokozza", emellett természetesen a szúnyogok nyála is más összetételű, jegyezte meg. Az is elképzelhetőnek tartja, hogy szúnyogok által felvett kis molekulasúlyú környezetszennyező anyagoknak egy része is bekerülhet az emberi szervezetbe egy szúrás alkalmával.

Mindenesetre, ha a csípés napokig nem múlik, érdemes orvoshoz fordulni - tanácsolja Nékám Kristóf -, mert elképzelhető, hogy olyan kórokozót hord magával a szúnyog, amely eddig Magyarországon nem volt ismert. A házi praktikák legegyszerűbb módja a borogatás, de a hűsítő és antiallergiás krémek használata is enyhülést hozhat. Akiknél pedig valóban erős reakciót vált ki a csípés, egy antihisztamin tabletta beszedését sem tartja ördögtől való dolognak a Magyar Allergia Szövetség elnöke.

