Máris megy az önkormányzati választási kampány a parlamentben

Gréczy Zsolt (DK) szerint az önkormányzati választás újabb lehetőség az ellenzék számára, hogy "tovább gyengítse az orbáni rezsimet". Üdvözölte a már tető alá hozott megállapodásokat, valamint azt, hogy az LMP is beszállt a Tarlós István-ellenes szövetség majdani jelöltje mögé. "A szabadásg rozsdás kapui újra megnyílhatnak" - ezt négyszer is kimondta a képviselő.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint most is csak az történik, ami máskor: megkezdődött a szokásos ellenzéki casting, amelynek résztvevői minden nap elárulják egymást.

Tordai Bence (Párbeszéd) arra panaszkodott, hogy nagyon meleg van a 3-as metróban, egyúttal reklámzta egy kicsit Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt ezer focipályányi új zöld felületet ígérő programját.

Kövér László házelnök emlékeztette, hogy

a köztársasági elnök még nem hirdette ki az önkormányzati választás időpontját, tehát még nincs kampány,

utána pedig megadta a szót Cseresnyés Péternek, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkárának, aki elárulta, már vizsgálják az M3-as metró légkondicionálásának lehetőségét.

Harrach Péter (KDNP) is beszélt aztán az őszi voksolásról. Szerinte a kormánypártok erősödnek, az ellenzék pedig szétesik, és csak az Orbán-gyűlöletre tud építeni. Rétvári Bence, az erőforrástárca parlamenti államtitkára válaszában úgy fogalmazatt, a Gyurcsány-házaspár maga alá próbálja gyűrni az ellenzéket.

A jobbikos Z. Kárpát Dániel népességcserének nevezte azt, hogy a kormány olcsón dolgozó vendégmunkásokat enged be az országba.

Szerinte a gazdaságvédelmi akcióterv csak fokozza a magyar dolgozók kivándorlását és az idegenek bejövetelét.

Neki is Dömötör Csaba válaszolt: lakosságcserét nem a kormány akar, hanem az ellenzék, most már a jobbikosok is, hiszen nem szavazták meg a migrációellenes törvényeket. A külföldiek magyarországi munkavállalása pedig uniós alapjog - tette hozzá.

Korózs Lajos kevesellte az egészségügyi dolgozók újabb béremelését, Rétvári Bence emlékeztette, az Orbán-kormány a szocialistákkal ellentétben évek óta növeli az egészségügyi béreket.

Az Országgyűlés szerdán kezdi meg a jövő évi költségvetés vitáját. Az LMP-s Keresztes László Lóránt erről beszélt. Szerinte a kormány feléli a jövőt, mert nem néz messze a legfontosabb társadalmi, gazdasági, illetve környezeti problémákkal. A családokra, az egészségügyre, az oktatásra, a nyugdíjakra, az államháztartásban dolgozókra és a rendvédelemre is több jut 2020-ban, mint idén - válaszolta neki Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A fideszes Bánki Erik szerint a jövő évi büdzsé a családok és az adócsökkentés költségvetése lesz. Tállai András egyetértett vele. Azt mondta,

a családokra 11 százalékkal több pénz jut, mint idén.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás