A kormány mindkét közreműködőre számít a Sorsok Háza projektben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt azután nyilatkozta, hogy előző nap a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Schmidt Mária, a közalapítvány főigazgatója már nincs benne a Sorsok Háza projektjében.

Gulyás Gergely kifejtette: a kormány egy évvel ezelőtti határozata továbbra is hatályban van. Ennek értelmében

a kormány a közalapítvány és az EMIH közreműködésével szeretné megvalósítani a Sorsok Háza múzeumot

- emlékeztetett. Hangsúlyozta: ez akkor történhet meg, ha Magyarországot nem érik méltatlan és méltánytalan támadások azért, mert méltóképpen kíván megemlékezni a holokausztról és a holokauszt gyermekáldozatairól, és "ha ebben nemzetközi és nemzeti egyetértés is létrehozható, ahogyan a miniszterelnök is hangsúlyozta korábban: béke teremthető".

A kormány célja változatlan, hogy a történelmi eseményeket hűen bemutató, ugyanakkor a holokauszttal a magyar nemzetet ért veszteséget és fájdalmat átélhetően ábrázoló kiállítás jöhessen létre - közölte a Miniszterelnökség vezetője.

Gulyás Gergely hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a kormány természetesen minden más magyar és nemzetközi zsidó szervezet véleményét is meghallgatja, ennek részeként kedden a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA: International Holocaust Remembrance Alliance) ülésén a Miniszterelnökség államtitkárának, Takács Szabolcsnak a jelenlétében mutatták be a koncepció tervezetét.

