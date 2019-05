A megnyitón elhangzott: 2017 májusában indult a Cities-4-People elnevezésű európai uniós projekt, amelyben öt európai város - köztük Budapest - arra vállalkozott, hogy különböző közlekedési megoldásokat teszteljen. A projekt célja, hogy közösségi tervezéssel emberközeli megoldásokat hozzanak létre, ezeket teszteljék és értékeljék.

A fővárosi önkormányzat elkötelezett ebben a munkában, és szeretnék jobban megismerni a budapestiek igényét a mobilitás területén - hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes.

A projekt célterülete a budai Duna-part Margit híd és Műegyetem rakpart közötti szakasza. Három kísérleti elem valósul meg:

a mobilitási ponton kívül

egy hétvégi gyalogos- és kerékpárosbarát forgalomtechnikai beavatkozás a budai felső rakpart Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti szakaszán,

továbbá a turistaösvényekhez hasonló, "budai sétaösvény" elnevezésű gyalogos útvonal.

Elsőként a mobilitási pontot adták át, amelynek lényege, hogy többféle szolgáltatás érhető el egy központi helyen. A Szent Gellért téren igénybe lehet venni a LIME elektromosroller-megosztó, a Mol Bubi és a Donkey Republic kerékpármegosztó, a Mol Limo és a Green Go autómegosztó szolgáltatást.

A kéthónapos kísérlet során várják a felhasználók véleményét. Szalay-Bobrovniczky Alexandra kiemelte, a tesztidőszak eredményei nagyban segítik majd a budapesti közlekedési rendszer hatékonyabb működését.

Bővült a Mol Bubi rendszere is

A közbringarendszer pénteken 16 új gyűjtőállomással és 300 új kerékpárral bővült. Ezekkel együtt már 143 állomás van Budapesten, és a rendszerben 1846 kerékpár áll rendelkezésre a fővárosban - mondta Nemesdy Ervin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója a megnyitón.

A BKK közleménye szerint A VII., IX., XI., XIII. és XIV. kerületben alakítottak ki új állomásokat, egyebek közt az Almássy téren, a Dohány utcai zsinagógánál, a Műegyetem rakparton, az Infoparknál, a Pap Károly utcában, a Béke téren és Rákosrendező vasútállomáson.

A fejlesztésnek köszönhetően olyan frekventált, sokak által látogatott területeken, mint a XI. kerületi egyetemi negyed, illetve az Infopark, hat új gyűjtőállomással bővül a rendszer. A VII. és IX. kerületben is sűrűbb lett a szolgáltatási terület: a felhasználók négy új helyszínen vehetik fel és tehetik le a kerékpárokat.

A szolgáltatás területileg is bővült: a XIII. kerületben a Rákosrendező térsége (Szegedi úti tengely) is elérhetővé vált a kerékpárokkal. Ez azért is fontos, mert a vonattal Budapestre érkezőknek nem szükséges a Nyugati pályaudvarig bemenniük a Váci út eléréséhez.

Több mint 700 autó, feleannyi bicikli és 200 e-roller

A megnyitón elhangzott, hogy a Mol Limo ma már 450 autóval áll rendelkezésre, a Green Go szolgáltatása keretében 300 elektromos autó vehető igénybe, a Donkey Republicnak 350 biciklije van Budapesten, továbbá jelenleg a fővárosban közösségi rendszerben 200 elektromos roller érhető el.

Átalakul a közlekedés Erb Szilvia, a Közlekedéstudományi Intézet ügyvezetője arról beszélt, hogy jelentősen át fog alakulni a városi és az országos közlekedési kultúra, a közlekedési szokások. Példaként említette, hogy a járműfejlesztések során az elektromos meghajtásúak mellett folyamatos kutatást végeznek a gáz- és hibridmeghajtású, valamint az önvezető járművek esetében.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt