Kecskemét nem akarja a fapados járatokat

A kecskeméti képviselő-testületi ülésen is felvetődött, hogy városba költöznek a fapados járatok. Február végén jelentette be Tarlós István, hogy repülési tilalmat kívánnak bevezettetni éjfél és reggeli öt óra között, és néhány éven belül kitelepíthetik a Liszt Ferenc repülőtérről a diszkont-légitársaságokat, valamint a légi teheráruforgalmat. A főpolgármester hosszú távú megoldásként azt javasolta, hogy az áruszállító és a fapados gépeket egy új, kisebb, Budapesttől esetleg távolabb lévő repülőtérre irányítsák, és Kecskemét is megjelent mint lehetséges helyszín, mely átvehetné a fapados gépek fogadását.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester szerint azonban erről szó sincs, a helyi repülőtér kettős hasznosítása napirenden van, a megvalósíthatósági tanulmány várhatóan júniusra készül el, de nem a fapados járatok fogadása volt az elsődleges cél, hanem hogy kiszolgálják a térségben már kialakult üzleti és cargoforgalmat. Többet egy NATO-bázis nem is bír el a szigorú szabályok miatt - írja a baon.hu.

A polgári zóna kialakítását eredetileg a város hajtotta volna végre a Honvédelmi Minisztériummal kötött megállapodás alapján, ezek a feladatok egy tavaly áprilisi kormányhatározattal a tárcához kerültek, „tekintettel a beruházás nemzetbiztonsági és tulajdonviszonyokat érintő sajátosságaira”. A kettős hasznosításra biztosított 5,5 milliárd forintos állami forrás kedvezményezettje is a minisztérium lett, amely köteles elkészíteni a polgári zóna működésének üzleti tervét. A zóna beruházásainak 2020 végére kell elkészülniük, ezután jöhet a légügyi hatósági audit, és ha ez sikeresen lezárult, a bázis már fogadhat polgári járatokat.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor