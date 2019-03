Érkezik az új Marvel-film – moziajánló

Marvel Kapitány

Brie Larson, Samuel L. Jackson és Jude Law főszereplésével érkezik a magyar mozikba az új szuperhős-film, a Marvel Kapitány. Ha van olyan, hogy egy filmben túlzásba lehet vinni a váratlan fordulatokat, akkor a Marvel univerzum új darabja pontosan ilyen – állítja Szűcs Gyula kritikája. Az új Marvel mozi egy a 90-es években játszódó előzményfilm, amely bevezeti a szuperhősök arcképcsarnokába Marvel Kapitányt. Ő lesz majd, aki tán segítségére lehet a szuperhősöknek az áprilisi fináléban, a Bosszúállók: Végjáték című filmben. Így talán képesek lesznek legyőzni Thanos-t, a szuper gonoszt. Carol Danvers, azaz Marvel Kapitány figurája tehát egy lobbanékony pilótanő, aki valamiért rejtőzködő szuperhőssé vált az idők során.

A karaktert megformáló Brie Larson Szűcs Gyula kritikája szerint látványosan jól érzi magát a szerepben, Samuel L. Jacksonnal együtt pedig annyira jók, hogy kiakad a menőségméter. Zalaba Ferenc is elismeri a színészpáros munkáját, ám a filmmel magával már közel sem elégedett. Ahogy fogalmaz: a Marvel Kapitány, mint film, nem mondható jelentős mérföldkőnek a stúdió és az ő szuperhős-univerzumának történetében. A film végső soron ugyanazt a mantrát mondja fel, melyet a legtöbb moziverzumos társa: fogadd el, ki vagy, és akkor hősként is helyt állhatsz. Todd McCarthy, a The Hollywood Reporter kritikusa pedig arra is rámutat, hogy amit a Fekete Párduc tett a fekete szuperhősökért, azt a Marvel Kapitány nem tudta megtenni a hősnőkért. Az IMDb is mindössze 5.5-es értékelést kapott az alkotás.

Guerilla

Két magyar film is ezen a héten debütál a mozikban, egyrészt a rövidfilmjeivel Cannes-ban és a Berlinálén is bemutatkozó Kárpáti György Mór Guerilla című történelmi filmje, amely 1849-ben, a világosi fegyverletétel utáni kaotikus időkben játszódó dráma.

Váradi Gergely első éves színművészeti egyetemista korában kapta meg a film főszerepét, ő alakítja Barnabást, aki korábban megszökött a sorozás elől, ezért öccse vonult be helyette. Csak most, a vereség után csatlakozik a tízen-huszonéves, erdőben bujkáló gerillákhoz. A bűntudattól hajtott fiú bízik benne, hogy hazaviheti a testvérét, kapcsolatukat azonban az is ellehetetleníti, hogy mindketten ugyanabba a lányba lesznek szerelmesek. A női főhőst a Katona József Színház ünnepelt színésznője, Mészáros Blanka alakítja, a testvért pedig Vilmányi Benett játssza a filmben.

Most van most

A másik magyar premier, Szajki Péter filmje, a Most van most című vígjáték Tompos Kátya és Mohai Tamás főszereplésével.

Szilvia, a szökött menyasszony és Petya a folyamatosan szövegelő taxisofőr road movie-ja a film, Vízer Balázs kritikája szerint éppen az a gond, hogy ez a road movie jelleg nem működik. „A film nem az utazásra, hanem a két főszereplő szövegére épül – akik viszont sokszor csak azért dumálnak, mert éppen nem történik semmi, és ki kell tölteni a játékidőt” – fogalmaz a kritikus. Bár a szülők által erőltetett esküvő dugába dől, a szökött menyasszony élvezi a rászakadt nagy szabadságot, de valójában fogalma sincs, hogy mit kezdjen vele, hogy kihez is tartozik ő az életben. Szerencse azonban a kora harmincas elveszettséget csöppet sem veszi komolyan ez a romantikus vígjáték.

Jó estét, Mr. Waldheim

Tavaly a Berlinale legjobb dokumentumfilmjének járó díjat, valamint az Osztrák Filmdíjat is elnyerte a Jó estét, Mr. Waldheim című film, amely a héten kerül a magyar mozikba.

Ruth Beckermann rendező 1986-ban aktivistaként maga is próbálta megakadályozni Kurt Waldheim köztársasági elnökké választását, korábban a politikus az ENSZ főtitkára is volt, bár világháborús szerepvállalása sok vitát kavart. A dokumentumfilm a tiltakozásokról, tüntetésekről készült archív felvételek és korabeli televíziós interjúk felhasználásával készült.

Csak baj van veled

Egy francia krimi-vígjáték is a mozikba kerül Adele Haenel, Pio Marmai és Audrey Tautou főszereplésével.

A Csak baj van veled című film főhőse egy fiatalon megözvegyült rendőrnyomozó, Yvonne aki megtudja, hogy férje nem hős, hanem egy korrupt zsaru volt, és egy ártatlan férfi nyolc évet ült börtönben miatta. Úgy érzi, jóvátétellel tartozik az igazságtalanul büntetett Antoine-nak, aki viszont szintén úgy érzi, vissza kell fizetnie a világnak az igazságtalanul elvesztett évekért. Így aztán Yvonne nem győzi őt kihúzni a pácból.

Állati csetepaté

A legkisebbeket pedig egy orosz animációs film, az Állati csetepaté – Ez már röfi! című vígjáték várja a mozikban. Egy faluról szól a történet, ahol bárányok és farkasok békében élnek. Ám van egy gonosz ordas, akinek megfekszi a gyomrát az idill és meg akarja mutatni, hogy ki áll a tápláléklánc csúcsán.

Nyitókép: Pxhere