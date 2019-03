Megvan, mennyi pénzből vesznek játékokat a Városligetbe

Közel egymilliárd forintból épülhet meg a Városliget nagy játszótere – szúrta ki az Európai Közbeszerzési Értesítő (TED) pénteki számában a Magyar Hang.

Mint azt az Infostart is megírta, a Liget Budapest projekt részeként hét új játszótér lesz a megújuló Városligetben, ezek közül az első és egyben a legnagyobb munkálatai nemsokára meg is kezdődnek. A Nagyjátszótér a park dél-keleti részén, a Dózsa György út - Ajtósi Dürer sor kereszteződéséhez közeli területen épül fel, másfél méter magas, egyedi tervezésű kerítésén pedig öt bejárat lesz.

A Nagyjátszótér központi eleme egy háromszintes mászóka lesz, amelyet Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye inspirált, de okosjátékokkal is találkozhatnak majd a gyerekek: egyes csúszdák kiírják majd, mekkora sebességgel suhannak rajtuk, illetve a homokos rész egyik pontján ugrótávolságot is lehet majd mérni, a kijelző ekkor a pontos táv mellett a hasonló távot ugrani képes állatot is mutatja. Lesz egy homokos-vizes játszórész is.

Mindez a közbeszerzési értesítő alapján 3,1 millió euróba (9,98 milliárd forint) kerül majd.

A pályázatot a debreceni S-Tér Kft. nyerte, így ők szállíthatják le a kiírásban szereplő „egyedi Szinyei léghajót”, a mászóeszközöket, hintákat, trambulinokat, interaktív játékokat és alagutakat. A pályázati értesítő szövegéből kiderül, gyorsított eljárásban találták meg az egyedüli jelentkezőként induló céget. Erre a korábbi nyílt közbeszerzési pályázat eredménytelensége miatt volt szükség, a csúszás ugyanis veszélyeztette volna a „Nagy játszótér, sportpályák, kis botanikus kert és kutyafuttató kivitelezése” projektet, amelynek közbeszerzési pályázatán február 15-én hirdettek győztest. Az ÁR-LA Magyarország Kft. összesen 1,9 milliárd forintért vállalta a tárgyban foglalt munkák elvégzését.

A Városliget ezen részének megújulása tehát közel 3 milliárd forintba kerül. Az S-Tér Kft-vel kötött szerződés értelmében

a játszótéri eszközöket legkésőbb augusztus 15-ig fel kell építeni.

Az S-Tér Kft. felelt egyebek mellett az Olimpia park, a margitszigeti öko-játszótér, az Erzsébet téri gördeszka pálya, a Lánchíd park, valamint a gellérthegyi csúszdapálya tervezéséért és kivitelezéséért.

Nyitókép: ligetbudapest.hu