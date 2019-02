Horrorisztikus látvány a kunfehértói erdőben

Kilőtt, megnyúzott és kizsigerelt vadak tetemei borították a területet azaz üdülőfalu szomszédságában. Máyer Zoltán a családjával az elmúlt hétvégén, erdei séta közben talált rá az állati maradványokrat.

A Fejértó Vadásztársaság vadásztársaság elnöke elismerte, hogy a terület vadásza nem mindenben járt el szabályosan, azonban azt is mondta, hogy vannak bizonyos vadászati módszerek, amelyek ugyan felháborítják a kívülállókat, de szabályosak.

Lakos Dénes az esetről beszámoló baon.hu érdeklődésére elmondta, hogy csak a közösségi médiából értesült a történtekről, amely egyértelműen a vadásztársaságuk területén történt, egy úgynevezett magánszórón, ahol kizárólag az oda kilövési engedéllyel rendelkező vadásznak van jogosultsága a vadászatra. A vadásztársaság vezeteője hozzátette, nem egyedi esetről van szó, ez bármely más vadásztársaság területén megtörténhetett volna, mert

bevett szokás, hogy az elejtett vadat kizsigerelik a vadászok, a maradványait pedig a kilövési pontokon csaliként otthagyják, hogy például a sakálokat vagy más kilövésre szánt vadakat könnyebben el tudják ejteni.

Lakos Dénes szerint ez történhetett most is, a szakember ugyanakkor azt elfogadhatatlannak nevezte, hogy a vadászat után napokkal is kint voltak ezek a tetemek, mert a vadászoknak össze kelett volna gyűjteniük a maradványokat. Az előírás szerint valamennyi kilőtt vad fel nem használt maradványát az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-nek kellene leadni.

