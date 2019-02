Az árvízi védekezés áldozatává válik egy futballpálya

Rossz helyen folyik a Maros - vagyis inkább az árvízi védekezés szempontjából útban van a ferencszállási futballpálya. Mint a Dél-Magyarország írja, egy fél kilométeres szakaszon távolabb kell vinni a gátat a Maros partjától, ezért pedig az államnak most földeket kell kisajátítania, többek között - Jani János polgármester tájékoztatása szerint - a helyi, önkrományzati tulajdonú futballpálya területét is érinti az ügy.

A lapnak az al-tiszai vízügyi igazgató Kozák Péter azt mondta, a Tisza-szabályozás hajnalán,

a XIX. században még nem gondoltak a partok rögzítésére, ám a XX. században a változó folyókanyarulatok sok helyen megközelítették a töltések vonalát,

ezért van szükség partvédművekre.

A "kanyarvédő" beruházást 4 milliárd forintnyi uniós pénzből és állami támogatásból valósítják meg.

A Tiszán is folyó munka a levelényi és algyői szakaszon zajlik, és megerősítik a lúdvári töltést is, ez utóbbi munkának része a ferencszállási Maros-kanyarulat rendezése: távolabb helyezik a töltést a part élétől. Ha most nem avatkoznak be, évek múlva egy-egy nagyobb téli árvíz idején a jégtáblák leamortizálhatják a gátakat, fák ugyanis alig vannak errefelé.

A futballpálya egyébként nem aktív, amire a lap abból következtetett, hogy a szomszédos telken lévő krosszpálya kanyarulatai átnyúlnak az egykori játéktérre.

A focikapuk állnak még. A polgármester meg is megerősítette:

három éve nincs itt csapat.

Az árvízvédelmi építkezés 2021 márciusáig tart.

A térkép felső részén látható a futballpálya, a folyópart mellett, a kanyargó krosszpálya szomszédságában.

Nyitókép: Kuklis István - Délmagyar.hu