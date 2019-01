Süllyesztett út, rehabilitált erdő - önkormányzati javaslatok a Galvani híd pesti oldalára

Már a tervezés előtti szakaszban is egyeztetett a IX. kerület Fürjes Balázs kormánybiztossal a tervezett Galvani híd pesti folytatásáról - tudta meg az InfoRádió Bácskai János ferencvárosi polgármestertől.

"Nyilvánvalóan ha a nagy Duna-híd megépül, utána arról levezetőutak, átvezetők épülnek, aztán a Kis-Dunán is épül majd egy híd, annak még a tervezéséről sem nagyon beszélhetünk; majd a Kis-Duna-híd levezetőiről lesz érdemes beszélni, de ez még eléggé távoli jövőnek tűnik. Mindenesetre egyetértettünk abban, hogy minden érintettnek megfelelő megoldásra van szükség" - szögezte le Bácskai János. A városvezető kettős minőségében is érintett, hiszen nemcsak az egyik érintett városrész vezetője, de a létesülő új tengely melletti Wekerle-telepen lakik, és a közelben lévő 9 hektáros erdőterület városszerte is ritkának számít mint leendő rekreációs övezet.

Bácskai János pontokban fogalmazta meg, miként tudná a beruházás az ott élők életminőségét pozitívan befolyásolni:

a Határ út zaj- és rezgésterhelését jelentősen csökkenteni kell: meg kell szüntetni a teherautó-forgalmat;

az elhanyagolt, lepusztult erdő helyett ligetszerű, világított parkot kell létrehozni, ebbe a ferencvárosi, kispesti lakosságot bevonni tervezés, ötletelés, igényfelmérés szintjén;

a József Attila lakótelepet és Wekerlét gyalogostengellyel kell összekötni;

az élhetőség kedvéért az utakat süllyesztve, illetve zajvédő falakkal kell vezetni.

Szerinte a hidak még évekig nem lesznek készen, tehát időben vannak a felvetésekkel.

Fürjes Balázs az Arénában Az új dunai híd tervezése közben oda kell figyelni a helyi adottságokra - a többi között az úgynevezett Kiserdő szakaszára -, az érintett kerületekkel és az ott lakókkal közösen kell keresni egy mindenki számára megfelelő megoldást - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.



Nyitókép: Pixabay