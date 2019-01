Indul a hatvani vasútvonalon utazók kálváriája

Átépülnek az állomások, megújulnak a megállóhelyek, a pálya 160 kilométeres óránkénti közlekedtetésre lesz alkalmas Pécel és Hatvan között - közölte az InfoRádióval Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója. Mindezért egy 10 hónapos vágányzárral, pótlóbuszozással kell fizetniük az érintett utasoknak.

"Arra számítunk, hogy az építkezések befejezése után az utasszám is növekedni fog, és a menetrendszerűség is sokat javul. Sűríteni fogjuk tudni a járatokat és új zónázók is lehetnek Hatvan térségéből" - ígérte Loppert.

Az egész, jövő év végéig tartó - Pécel-Hatvan - beruházás 150 milliárd forintba kerül, amiben 52 kilométernyi vasúti pálya felújítása és a biztosítóberendezés cseréje is benne van, az állomások pedig liftesek, akadálymentesek is lesznek 2020 végéig.

A pótlásról elmondta,

Pécel-Aszód, illetve Pécel-Hatvan viszonylatokban lesz buszos pótlás, a távolabb közlekedő, az érintett szakaszokat is használó vonatokat pedig a Keleti pályaudvar bal oldaláról induló buszok helyettesítik Hatvanig.

Az érvényes bérletekkel

ingyenesen használható a H8-as gödöllői HÉV

is, ami reggel sűrűbb is lesz és 3 helyett 6 kocsis.

A MÁV javasolja az elővételi jegyvásárlást, mivel

a buszokon nem lesz lehetőség vonatjegy vásárlására.

Nyitókép: Pixabay.com