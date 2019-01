Egyre nehezebben jutnak saját otthonhoz a magyar fiatalok - lapszemle

A Népszava arról ír, hogy egyre nehezebben jutnak saját otthonhoz a magyar fiatalok a folyamatosan növekvő ingatlanárak és az egekbe szökő lakásbérleti díjak miatt. A lap az Eurostat adatait idézi, amely szerint a 16–29 éves magyar férfiak 80, a nők 68 százaléka még mindig a szüleivel lakik. A K&H Bank kutatása szerint azt a 19-29 éves fiatalok közül tízből hatan azért nem költöznek el a szüleiktől, mert nincs elég pénzük a különéléshez.

A Magyar Idők is közölt cikket az ingatlanok drágulásáról. A lap szerint az idén is folyamatosan növekvő árakban a gazdaság jó teljesítménye és az emelkedő bérek hatása mutatkozik meg. Budapest belvárosa már régiós összevetésben is a drágább területek közé tartozik. Az újságnak nyilatkozó szakemberek szerint ugyanakkor a drágulás mérséklődhet 2019-ben.

A Világgazdaság szerint több gyógyászati segédeszköz is kieshet a közgyógylistáról. A bújtatott vaklicit jellegű szabályozás szerint az új rendszerben a konkurens gyártók a NEAK által meghatározott referenciaártól maximum 5 százalékkal alacsonyabb árig adhatnak be árcsökkentési ajánlatot. Vagyis több gyártó termékei automatikusan kiesnek a közgyógylistáról. A Forgalmazók az Egészségért Szövetség főtitkára a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a módosítást szerinte semmi nem indokolta.

A Portfolio cikke szerint az Egyesült Államok alatt időzített bombaként ketyeg az emelkedő költségvetési hiány, illetve az ezáltal elkerülhetetlenül növekvő államadósság, és ha nem tesznek valamit a döntéshozók, akkor rossz vége lesz ennek a történetnek. Tavaly rég nem látott mértékben növekedett az amerikai költségvetési hiány, ezzel pedig beigazolódni látszanak azok a vészjósló forgatókönyvek, amelyek még az év elején a hiány elszállása, illetve az államadósság növekedése miatt kongatták a vészharangokat.

A Népszava a hazai energiahatékonyság gyengeségéről ír. A lap szerint még kevéssé tudható, miként érné el a kabinet a 2030-ra vállalt energiafogyasztás-csökkentést; egyelőre az sem látszik, hogy idén mire költik a korábbi többszörösére rúgó forrást.

A Világgazdaság arról közölt cikket, hogy a családi cégeknek kedvezhet az Innovációs és Technológiai Minisztérium új intézkedési csomagja. A strartégia a kis- és középvállalkozások digitális átállását, a szektoron belül pedig a családi cégek generációváltását is felpörgetheti. A minisztérium a lap megkeresésére hangsúlyozta, hogy a dokumentum koncepcióját a Vállalkozásfejlesztési Tanács megvitatta és támogatta.

Nyitókép: Pixabay