Folytatódik az orosz-ukrán adok-kapok

"Aláírtam egy ennek megfelelő rendeletet" - áll Dmitrij Medvegyev miniszterelnök Twitter-bejegyzésében. "Ez az orosz állam, a vállalatok és az állampolgárok védelmében történt" - tette hozzá mikroblogján a politikus.

Medvegyev a szankciók elrendelését Kijevnek az orosz állampolgárokkal és vállalatokkal szemben tanúsított barátságtalan cselekedeteivel indokolta. Egyelőre nem tudni, kik szerepelnek a büntetőintézkedéssel sújtottak kiterjesztett lajstromán.

The list of Ukrainian individuals and legal entities subject to special restrictions was expanded. I signed a respective resolution. The measure is to protect the interests of the Russian state, companies and citizens