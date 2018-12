Rendkívüli látogató érkezett a Bethesda Gyermekkórházba

Két hónapja engedélyezte az intézmény, hogy egy amerikai miniló segítségével megkezdődjön a speciális lovasterápia, amely bámulatos hatással van a rehabilitációs és neurológiai osztályon fekvő gyermekekre: megnyugszanak, vagy éppen mozgásba lendülnek a ló közelében, ami a gyógyulásukban épp szükséges - áll a kórház közleményében.

Gondos előkészítés után a lóterápiát Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója hagyta jóvá, aki vallja:

„A betegre figyelő gyógyító munka tabukat döntöget.

Néhány évtizede még az számított szentségtörésnek, ha a hozzátartozók bementek egy betegosztályra, aztán, ha ott akartak aludni. Ma is sokfelé elképzelhetetlen, hogy a kórházi személyzet a gyermek otthonában dolgozik: egy-egy gyermek szociális reintegrációját végzi, vagy éppen otthoni tartós lélegeztetést állít be. Most újabb furcsa lépés: a jól idomított kutyák hellyel-közzel még megjelenhettek a betegek mellett, és íme, most egy ló van a gyermekosztályon - mondta az orvos-igazgató.

Velkey György szerint, ha a tabuk döntögetése nem öncélú, hanem jól megfontolt és megtervezett úton halad, és a biztonsági szempontokat is komolyan veszi, többre juthatnak vele.

Mint mondta, a miniló gyermekrehabilitációs osztályon való használatának tervezésekor ezt az utat végigjárták, és most a bevezetéskor remélik, hogy a gyerekeknek újabb felmérhetetlen segítséget adunk az élni akaráshoz, ami - jól tudjuk, akik súlyos betegekkel foglalkozunk - a gyógyulás nagyon fontos feltétele.”

Régóta tudnak róla Az állat és ember kapcsolatának terápiás célú alkalmazása egészen a XVIII. századig nyúlik vissza. Az állatasszisztált aktivitás, mint intézményesített terápiás módszer még ugyanebben a században, Angliában öltött formát.



A módszer magyarországi elterjedése az 1980-as években kezdődött, mellyel kapcsolatban számos pozitív tapasztalat sarkallta a szakembereket hazai és nemzetközi szinten is tudományos kutatások elindítására.

„Ezek eredményei hormonális szinten igazolták az állatok stressz csökkentő, kötődést elősegítő, szív- és érrendszeri működést javító hatását. Kórházunk kis bent fekvői számára a terápiás lovak jelenléte ezen felül rendkívüli motivációt is jelent a napi rehabilitációs munkához, jobb közérzetet és kedélyállapotot biztosít számukra, valamint fejleszti a szociális és kommunikációs készségeiket is” - mondta Kincses-Szabó Magdolna, gyermekpszichiáter szakorvosjelölt, aki a Bethesda Gyermekkórházban kutatja az állatterápiák hatását.

Vertigo 4 éves amerikai miniló, egyenesen Texasból repült Magyarországra 3 hónaposan, anyukájával. Ács Franciska, lovasterapeuta, a miniló gazdája elmondta, hogy

„az amerikai miniló jellemében és küllemében sokkal inkább hasonlít a nagy lóhoz, mint a pónihoz. Arányosak, kecsesek, rendkívül barátságosak, megbízhatóak, kiszámíthatóak.

Azokat az egyedeket, melyeket kimondottan terápiás célokra szeretnék használni, már nagyon korán emberközeli környezetben nevelik. Beengedik az otthonukba, a szobába, megtanulnak lépcsőzni, liftezni, szűk folyosón közlekedni, így a furcsa zaj, a hirtelen mozdulat, az érintés számukra teljesen természetes, nem billenti ki az állatot a nyugalmából.” A terápiában nagyon fontos elem, hogy

ezek a lovak nagyon érzékenyek és minden betegre pillanatok alatt ráhangolódnak.

„Néhol csak mozdulatlanságba burkolózva átadják magukat a gyermek érintésének, máshol finom orrböködéssel érintésre, mozdulatokra ösztönzik a gyermeket. A terápiát a ló végzi, a jelenlétével, gyermekkel való páratlan összehangolódással.” – mondta a lovasterapeuta.

Hegyi Márta gyermekneurológus minden alkalommal ott van a terápiákon, ő orvosi szempontból támasztja alá a ló pozitív hatásait.

Mint fogalmaz, "a mozgássérült gyermekeknél nagyon fontos, hogy a gyermek saját motivációját helyettesíti a miniló, pl. lebénult kezével simogassa, vagy szagoltassa a tenyerét. A kómában fekvő gyerekeknél más hatást fejt ki a ló. Ők az újszülött szintjén vannak, így csak az egyszerű érzékeléseket tudják felfogni: anyja melege, anyatej illata, bőr érintése, ringatás élménye.

A terápiás ló nyugodt szuszogása, illata, meleg orrocskája, szőrének érintése elemi élményt jelent.

A kevésbé súlyos beteg gyermekek a gyógyulni akaráshoz új lelkierő, pozitív energiát kapnak a ló közelében.”

A ló állategészségügyi és higiéniai szempontból kifogástalan állapotban, speciális pottyantós zsákkal jelenik meg az adott kórházi osztályon.

Minden élményterápia új lehetőséget ad a gyógyuló gyermekeknek, azonban ezek finanszírozása nem tartozik bele az alapellátásba. A lovasterapeuta egyelőre önkéntesként jár rendszeresen a kis betegekhez, azonban a kórház szívesen vesz bármilyen támogatást, hogy olyan fejlesztő élményt biztosíthasson, ami túl van a klasszikus értelemben vett gyógyító munkán.

