Sehol sincs fennakadás a vasúti közlekedésben

Az országos vasúthálózaton elővárosi- és távolsági forgalomban is jellemzően menetrendszerű a közlekedés a téli időjárás miatt nincsenek fennakadások, melyet a Vonatinfó valós idejű térképe is megerősít. A szakemberek szombaton számos helyszínen folyamatosan dolgoztak a váltószerkezetek megtisztításán, illetve a peronok hó- és síkosságmentesítésén, amit különösen nehezített a rendszeres csapadék utánpótlás. A mostani kedvező körülményektől függetlenül is készenállnak, hogy szükség esetén azonnal eltudják kezdeni a munkát.

A vasúttársaság arra kéri utasait, hogy óvatosan közelítsék meg a szerelvényeket, valamint le- és felszállásnál is legyenek körültekintők, mert a rendszeres takarítás ellenére a peronok és a kocsik lépcsői csúszósak lehetnek.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán