Egyedi palack készül az egri csúcsboroknak

"Nagy jelentősége van annak, hogy egy közös piacépítési gondolkodás indul el újra, és nem egy tárgyiasult palackot használnánk fel a borok népszerűsítésében. Természetesen fontos az is, hogy megbízható, jó minőségű bor legyen a felismerhető egri palackban - mondta Lőrincz György, az Egri Borút Egyesület elnöke.

Elsődlegesen úgy tűnik, hogy

a borvidék termelő közössége a superior és a grand superior eredetvédett borok piacra jutását szeretné ezzel a palackkal elősegíteni.

A cél az, hogy az egri bor utánozhatatlan, lélegzetállító karakterével egyre többen megismerkedhessenek - tette hozzá Lőrincz György.

A palackkal kapcsolatban elmondta, hogy még nem teljesen kiforrott, hogy milyen lesz, de már van egy irány: egy 1936-os, alapvetően bordeaux-i formájú egri palack lenne a kiindulópont, amelyet jelentősen megújult dizájnban forgalmaznának.

"Érdekes kérdés, hogy a borvidék mit üzen most, milyen stílusú borokat képes előállítani. Nagyon sok olyan termelő van, aki burgundi palackban hozza forgalomba a borát, sok pedig bordeaux-i palackban". Ezeket is figyelembe véve készül az új terv.

"A fektethetőség, a dizájn, az arculat, a hagyományhoz való kötődés, valamint az 1936-os palack lesz az alapja az új palacknak"

- emelte ki az Egri Borút Egyesület elnöke.

Magát a formát már 2019-ben is be tudják mutatni és akár már a jövő évi Bikavér Ünnep környékén is látható lehet. Lőrincz György hozzátette: a tervezés maga is lassabb folyamat, a gyártás sem egyszerű egy üveggyárral való együttműködésben, hiszen ott be kell ütemezni az egyes gyártásokat, de a lehető legrövidebb időn belül igyekszik a borvidék megvalósítani az új projektet.

Körvonalazódik az egri borospalack Az egri Szépasszony-völgyben tartott kerekasztal-beszélgetésen egyeztettek a borvidék borászai és Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője. Nyitrai Zsolt az idei Bikavér Ünnepen jelentette be a térség összes borászát érintő kezdeményezését, miszerint a Szekszárdi és a Tokaji borvidék mintájára az Egrinek is elkészülhetne a saját, egyedi borosüvege - írja az Egerhirek.hu. Azóta lázas munka folyik, több neves borász is csatlakozott az Egri Borműhely nevű szerveződéshez, ahol olyan, a borvidékért tenni akaró emberek tömörülnek, – Gál Tibor, St. Andrea, Bolyki, Gróf Buttler, Tóth Ferenc, Petrény, Juhász, Ostoros, Eszterházy Károly Egyetem, Thummerer, Egri Csillagok – akik a saját gazdasági céljaikat a háttérbe helyezve is hajlandóak tenni a közös cél érdekében, hogy az egri borok is felkerülhessenek a világ bortérképére. A miniszterelnöki megbízott arra számít, hogy a borvidékre jellemző egyedi termék elkészítésével tovább nőhet a térség ismertsége, és újabb prezentációs lehetőséget is kínál a turisztikai fejlődéshez.

Az interjút teljes terjedelmében szeptember 5-én (szerdán) hallgathatják meg este fél nyolctól az InfoRádió Hordóminta című magazinműsorában.

