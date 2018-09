Szakértő: az iskolakezdés feszültséget okozhat a gyerekben és szülőben is

Az iskolás gyermekek gyakran azért nem válaszolnak szüleik érdeklődő kérdésére a nap végén, mert a felnőttek rosszul teszik azt fel – mondta K. Németh Margit klinikai szakpszichológus.

Ne a "milyen napod volt" kérdést tegyük fel a gyermeknek, mert az számára nem olyan izgalmas dolog. Sokkal inkább kérdezzük az érzéseiről, hogy milyen élmények érték, erre fog tudni válaszolni. S miközben mesél a gyermekünk, figyeljünk rá, ne a napi bevásárláson gondolkodjunk közben, vagy hogy mit kell még csinálnunk a nap hátralévő részében.

"Nézzek rá, figyeljek rá, legyek vele kapcsolatban és amit mond, azt hallgassam is meg"

- tanácsolta a szülőknek a szakpszichológus.

Paradigmaváltás

K. Németh Margit az Aréna című műsorban arról is beszélt, hogy a kis diák teljesítményének értékelésekor szemléletváltásra lenne szükség.

"Azt erősítsük meg ami jó, ne azt emeljük ki állandóan, hogy mi a rossz. Annyira rá vagyunk arra állva, hogy mindig mindenben a rosszat azonnal meg tudjuk látni"

- tette hozzá. Kiemelte azt is, hogyha egy pedagógusnak is meg kéne látni a gyermek füzetében, hogy van benne jó megoldás is, és azt kiemelni, dicsérni. Ha ezt teszi, motiválhatja is a diákokat még több jó megoldásra.

A gyerekek is szoronghatnak

Ha a gyermek túlzott elvárásoknak akar megfelelni – például egy nagy presztízsű iskolában -, az könnyen szorongáshoz vezethet - hívta fel a figyelmet a szakember.

Hozzátette, hogy olyan helyzet is előfordulhat, amikor már olyan szintet ér el a szorongás, hogy pszichológus segítségét kell kérni. Ha bármelyik tünetet észleljük a gyermekünknél, akkor minél előbb forduljunk szakemberhez, és figyeljük gyermekünket.

Ilyen tünetek lehetnek:

hasfájás, reggeli hányinger, sírás, nehéz elalvás, nehéz kelés, körömrágás vagy egyéb gyerekkori neurotikus tünetek.

K. Németh Margit úgy vélte: a jelenleginél sokkal több iskolai pszichológusra lenne szükség, legalább minden intézményben egyre, és ahol nagyon sok gyermek van, ott többre is.

Az iskolát kellene "óvodizálni"

Az iskolakezdés új életszakaszt jelent, amely a szülőben és a gyermekben is feszültséget okozhat. A megfelelő felkészítés már az óvodában elkezdődhet, de nem iskola-szerű feladatok elvégzésével – mondta a klinikai szakpszichológus.

"Nem szerencsés az, hogy az óvodából kis iskolát csináljunk, és ott már folyamatosan feladatlapokkal dolgozzanak a gyerekek, folyamatosan számoljanak, betűelemeket tanuljanak. Sokkal fontosabb az, hogy

az iskola közelítsen az óvodához, és a kezdeti időszakban egyfajta átmenetet képezzen az óvoda és az iskola között.

Az óvoda úgy készítse fel a gyerekeket a játékon keresztül, hogy azok a bizonyos pszichikus funkciók, amik szükségesek az alapkultúrtechnikák elsajátításához, azokban a gyerekek olyan szintre tudjanak fejlődni, hogy létrejöjjön az úgynevezett szenzoros integráció, mert annak köszönhetően fognak tudni a gyerekek majd jól teljesíteni" - tette hozzá.

A kapcsolati háló fontossága

A szülő a pozitív élmények elmesélésével segítheti az iskolába készülőt. Emellett könnyebbséget jelenthet az, hogy ma már sok iskolában tartanak nyílt napokat – tette hozzá a szakember.

"Azok a szakemberek tartják ezeket az iskolahívogató, vagy nyitogató foglalkozásokat, akik elsős pedagógusok lesznek, így nagyon jól ki tud alakulni a kapcsolat a gyerek és a pedagógus között, ha ez ki tud alakulni, akkor érdemes ahhoz a pedagógushoz vinni a gyereket, akivel már kialakított egy kapcsolatot ezeken a foglalkozásokon" - mondta a szakpszichológus.

K. Németh Margit szerint a megfelelő intézmény megjelölésekor nem mindig kell a híresztelésekre hallgatni. Mint mondta, lehet, hogy az a pedagógus, aki a szomszéd gyereknek jó, az én gyerekemnek nem lesz jó.

Sokkal fontosabb, hogy a gyereknek megfelelő kortárs kapcsolatai legyenek, elengedhetetlen, hogy barátai legyenek, legyen egy közösség, ahova tartozhat.

"Ha én folyamatosan Pestről Budára, vagy Budáról Pestre hordom a gyereket napi egy órát, akkor nincs lehetősége arra, hogy olyan kapcsolati hálót építsen ki, ami aztán hosszú évekre elkíséri" - tette hozzá.

A gyermek beilleszkedését az iskolába például az is segítheti, ha korábbi óvodástársaival együtt érkezik – mondta K. Németh Margit az Aréna című műsorban.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt