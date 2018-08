Bizonytalanságok a rákszűrési program körül - lapszemle

A Népszava arról ír, hogy a szakértők ugyan örülnek az országos vastagbélrák-szűrés bejelentett elindításának, ám arra figyelmeztetnek: az állami kapacitás nem lesz elég a műszeres vizsgálathoz, de az orvosok munkaidejébe sem fér bele a rengeteg új vizsgálat.

A Magyar Idők cikkéből kiderül: hamisítás és csalás miatt tett feljelentést az MSZP, a párt szerint ugyanis nem valódi az a levél, amely a sajtóban megjelent, és amelyben a szocialisták elnöke a szervezet anyagi helyzete miatt ingatlanok eladására kérte a választmány támogatását. A lap úgy tudja: a Villányi úti konferencia-központot ugyanakkor már korábban is értékesítette volna az MSZP.

A Világgazdaság összeállítása szerint a britek, a spanyolok és a franciák pihennek a legtöbbet egy évben, meglepően kevés szabadnappal gazdálkodhatnak ugyanakkor az amerikaiak és a mexikóiak is. A briteknél 28 nap szabadság mellett 9 munkaszüneti nap is van. Mexikóban egész évre csupán 6 nap szabadság jár, míg Magyarországon az alap 20 nap szabadság mellett 13 munkaszüneti nap is található a naptárban.

A Portfolio összeállításából kiderül: a legtöbb naperőmű Kínában és az Egyesült Államokban épül, a telepítések kétharmada ezekben az országokban valósul meg, de India is gyorsan tör előre, különösen a legnagyobb méretű projektekben. A legnagyobb naperőmű Kínában található, 43 négyzetkilométeres, ami majdnem kétszer akkora, mint Magyarországon a Velencei tó.

A Magyar Idők arról ír, hogy felgyorsult a munka az elmúlt hónapokban a magyarországi vágóhidakon, kacsából például mintegy 133 százalékkal többet dolgoztak fel az üzemekben, mint egy évvel korábban, a juhvágások száma pedig több mint 50 százalékkal nőtt. A pozitív tendencia a sertés- és a szarvasmarha-ágazatban is folytatódott.

A Világgazdaság cikke szerint hiába nőtt 3 százalékkal a vetésterület, a meleg miatt 3-4 százalékkal kisebb lesz a napraforgótermés az idén, ugyanakkor a nyári szárazságnak köszönhetően a termelők közül sokan megspórolhatták a vegyszeres kiszárítás költségeit. A lap szerint ez hektáronként akár 13 ezer forinttal is mérsékelheti a termelők költségeit.