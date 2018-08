Cserháti Péter: egy centrumkórházból beteget továbbküldeni nem szabad

Cserháti Péter szerint a programban a legnagyobb feladatot az új centrumkórházak megépítése jelenti majd, ezek ugyanis nem léteztek eddig a fővárosban. A miniszteri biztos szerint az új intézményekkel megszűnik az a probléma, hogy a fővárosban nincs „világos, kimondható rendszerelv”. Amíg ugyanis vidéken a mentőknek, az orvosoknak és a betegeknek is egyértelmű, hogy az adott egészségügyi problémával megyei, városi vagy egyetemi kórházhoz kell fordulni, addig Budapesten hiányzik ez a munkamegosztás. Nem volt forrás az elmúlt években erre.

„A fővárosban maradtak a 19. századi pavilonkórházi telephelyek”

– fogalmazott.

A miniszteri biztos hangsúlyozta, hogy egy ilyen komplexumnak diagnosztikai és terápiás szempontból is minden eszközzel rendelkeznie kell, a rendszernek tömeges katasztrófákra is fel kell készülnie, ezért van szükség a társkórházakra.

Cserháti Péter emlékeztetett arra, hogy a kórházcentrumok tervkoncepcióinak határideje október 8. A pályázatokat elbíráló bizottságoknak körülbelül két hónapjuk lesz arra, hogy a beérkezett ajánlatokat rangsorolják és kiválasszák a legjobbat. A december 8-i eredményhirdetés után ülnek le a nyertesekkel tárgyalni, hogy mely ötleteket építsék be a végleges tervbe. A miniszteri biztos hozzátette: a jövő év elején kezdődhetnek el a munkálatok.

Személyzeti átrendeződés

Cserháti Péter szerint személyzeti többletigény leginkább az ápolóknál áll fenn. Nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is fejlődnie kell a rendszernek abban a tekintetben, hogy a szakemberek például az új gépeket tudják majd kezelni. Ezt ráépített szakvizsgával tudják biztosítani. Ezt azonban a jelenlegi rendszer nem támogatja, csupán az alapszakvizsgát, így biztosítani kell, hogy az ápoló a kurzus ideje alatt is kapjon tisztességes fizetést, és az állam állja a vizsgadíjat is. A miniszteri biztos a körülmények fontosságáról is beszélt. Szerinte a fiataloknak vonzó lehet az apartmanszállók kialakítása, bölcsődék, óvodák létrehozása.

Cserháti Péter kiemelte, hogy az Egészséges Budapest Programhoz kötődően, részben uniós forrásból valósul meg a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben az úgynevezett high security rendszer.

„Ez "durvább", mint a zárt osztály”

– fogalmazott a szakember. Ez az első olyan egység Magyarországon, amelyik a súlyosan veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeket is képes biztonságos körülmények között kezelni. Cserháti Péter hozzátette: a közösségi pszichiátriai ellátásra is nagy szükség van.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt