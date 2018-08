Vészesen fogynak a Balaton szabadstrandjai – lapszemle

A férfiaknál népszerű a szinglilét – írja a Magyar Idők. A lap szerint a legutóbbi felmérés szerint Magyarországon a 15 évnél idősebb lakosság 44 százaléka házasságban élt. A nőtlenek és hajadonok száma lassú ütemben, de tovább nőtt: meghaladta az ország lakosságának egyharmadát. A Központi Statisztikai Hivatal most közzétett kutatásából kiderült, hogy egyre idősebb korban házasodnak a magyarok, mivel a 30 alatti férfiak 95 százaléka még nőtlen volt. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban a legnagyobb az egyszemélyes háztartások aránya.

Vészesen fogynak a Balaton szabadstrandjai – írja a Népszava. A lap kiemeli, hogy már csak húsz olyan település akad a tó körül, ahol vannak még ingyenes, fürdésre kialakított partszakaszok. A part menti települések polgármesterei nem vitatják, hogy az ingyenes csobbanás állampolgári jog, ám egy szabadstrand fenntartásának költsége évi több tízmillió forintba kerülhet.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy kétezernél is több filmforgatási célú közterület-használati kérelem érkezett be tavaly a Magyar Nemzeti Filmalaphoz, és a filmvilág magyar helyszínek iránti érdeklődése az idén sem esett vissza: július közepéig az ezret is meghaladta az engedélyigénylések száma. Egy átlagos napon országszerte legalább öt különböző helyen forgatnak.

A Portfolio arról közöl összeállítást, hogy alig van megtakarítása a magyaroknak. Nemrég jelent meg az OECD háztartások vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeit felmérő tanulmánya, amelyből kiderül, hogy a nettó átlagvagyon alapján a magyar háztartások a nemzetközi összehasonlításban a legkisebb megtakarítással rendelkezők között vannak. A magyarok többsége a vagyona nagy részét ingatlanban tartja. A háztartások 40 százaléka rendelkezik adóssággal, ezen belül a legnagyobb részt a jelzáloghitelek, illetve a lakásvásárláshoz köthető hitelek teszik ki.

A Pénzcentrum arról ír, hogy az Európai Unióban évek óta stagnál a vírusos hepatitis által okozott halálesetek száma. Magyarországon azonban különösen rossz a helyzet, hiszen az Eurostat összesített listája szerint 2015-ben egymillió lakosra 21 hepatitis által okozott halálesetet, ami a negyedik legtöbb az EU-ban. A betegség ráadásul a 65 évnél idősebbekre a legveszélyesebb.

A Világgazdaság arról ír, hogy nehéz helyzetben vannak a ruhagyártók, az együttes forgalmat, a profitot és a résztvevők számát tekintve is évről évre zsugorodik a piac. A Nemzeti Cégtár adatai szerint a rendszerváltás idején még százezrek dolgoztak az ágazatban, öt évvel ezelőtt pedig 26 ezren, a létszám ma alig éri el a 20 ezret. Megrendelés lenne, de nincs, aki teljesítse, mert szinte nincs olyan varroda, ahol ne lenne súlyos munkaerőhiány.