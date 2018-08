Ritka állatot fotóztak Zabarnál

Zabar és Szilaspogony külterületén, Kútágapusztán fényes nappal kaptak lencsevégre egy aranysakált, amely az ottani vadállatok etetésére kialakított szóróhoz teljes nyugalommal sétált oda. A nool.hu-nak nyilatkozó Rizmayer György már több, mint 20 éve vadászik ezen a nógrád megyei területen, de ehhez foghatót itt még sosem látott.

– Már előtte pár nappal, az éjszakai vadászataim során felfigyeltem az állatra. Úgy voltam vele, biztos csak képzelődöm, ugyanis a sötétben nem lehetett jól kivenni a ragadozót. Elkezdtem bizonygatni magamnak, hogy amit láttam az nem lehet aranysakál, azonban az etetőnél elhelyezett vadkamera július 29-én délután a feltételezésemet kétségkívül alátámasztotta. A kép nappal készült, amelyen a ragadozó a szórónál bóklászik – kezdte Rizmayer György.

Hozzátette: ezen állatok megjelenésének a vadászok egyáltalán nem örülnek, ugyanis roppant agresszívak a többi erdei élőlénnyel szemben. Megfojtják a borjúkat, gidákat, kismalacokat és szinte mindennek neki mennek, amely náluk gyengébb vagy kisebb termetű.

Egyik éjszaka ugyanitt feltehetően látott egy másik, nőstény sakált is, amely a kicsinyét vezette maga mellett. Ez azt jelenti, hogy Zabar területén több példány is jelen lehet annak ellenére, hogy eddig még senki nem számolt be hasonló esetről.

Nyitókép: nool.hu/Rizmayer György