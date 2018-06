Még várni kell a nyárra: esős hetünk lesz

Hétfő:

Az ország északkeleti harmadában és délnyugaton kialakulhat villámtevékenység szélerősödés (45-60 km/h) és apró szemű (<1-2 cm átmérő) jég kíséretében - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetésében.

Hétfő reggelig elsősorban a az ország nyugati részein fordul elő csapadék. Hétfőn változóan felhős lesz az ég, az Alföldön több, a Dunántúlon kevesebb napsütéssel. Elszórtan várható kisebb eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat.

Az északi, északnyugati szél napközben olykor megélénkül. A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Kedd:

Általában többórás napsütés, gomolyfelhő-képződés várható, de délutántól délkelet felől fokozatosan beborul az ég. Elszórtan zápor előfordulhat, nem túl nagy számban zivatarok is kialakulhatnak. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul.

Szerda:

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és sokfelé kell esőre, záporra számítani. Az északi, északkeleti szél nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul.

Csütörtök:

Erősen felhős ég lesz a jellemző, napsütésre főként a déli, délkeleti megyékben lehet számítani. Továbbra is sokfelé lesz eső, zápor, keleten helyenként zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Péntek:

Felhős idő valószínű hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul.

Szombat:

Felszakadozik, csökken a felhőzet, napközben már jórészt gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Reggel még lehet főként délen csapadék, majd ott is megszűnik az eső. Az északi szél megerősödik, sőt néhol viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Vasárnap:

Napos idő várható kevés felhővel csapadék nélkül. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul.