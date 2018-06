Gyárfás Tamás beszélt az alvilág meghatározó személyeihez fűződő viszonyáról – lapszemle

A Magyar Idők Gyárfás Tamással készített interjút. Ősszel ítélet születhet a vörösiszapperben – írja a Magyar Hírlap. A Népszava arról ír, hogy a főváros határain túl még ma is tabutémának számít a másság. A Világgazdaság szerint idén is rekordforgalmat érhet el a Szerencsejáték Zrt. Egy kínai városban Magyarország a példakép – írja a Magyar Idők. A Portfolio szerint az állami támogatások egyre kevesebbet érnek a lakáspiacon.

A Magyar Idők Gyárfás Tamással készített interjút, aki úgy véli: az ügyben eljáró főrendőr téves teóriájának lett az áldozata. A sportvezető akár hazugságvizsgálatra is hajlandó lenne, hogy bebizonyítsa: nem adott megbízást Fenyő János médiacézár húsz évvel ezelőtti megölésére. Gyárfás Tamás az interjúban részletesen beszélt az alvilág egykor meghatározó személyeihez fűződő viszonyáról is.

A Magyar Hírlap cikkéből kiderül: ősszel ítélet születhet a vörösiszapperben. A tíz ember életét követelő 2010-es katasztrófa ügyében 2016-ban elsőfokon a bíróság felmentette mind a tizenöt vádlottat, a győri ítélőtábla azonban hatályon kívül helyezte az ítéletet és új eljárást rendelt el. Ennek az ítélethirdetése várható ősszel, az ítélkezési szünet után.

A Népszava arról ír, hogy miközben Budapesten már javában tart és egyre elfogadottabb a Budapest Pride egy hónapos eseménysorozata, a főváros határain túl még ma is tabutémának számít a másság. Egy meleg férfi a lapnak úgy fogalmazott: egy néhány ezres kisvárosban megbélyegzettnek lenni egyenlő a halálos ítélettel. Hozzátette: a legrosszabb, hogy a titkolózás miatt hazugságban kell leélnie az életét.

A Világgazdaság cikkéből kiderül: idén is rekordforgalmat érhet el a Szerencsejáték Zrt., bevételein belül pedig tovább nőhet a sportfogadásból származó összeg, ami a tavalyi 436 milliárd forintos bevételi csúcsot hozó évhez is 45 százalékos arányban járult hozzá. A lap szerint ebben nagy szerepe lehet a tegnap indult labdarúgó-világbajnokságnak is, ilyenkor a heti fogadási bevétel az évközi átlag másfélszeresét is meghaladja.

A Magyar Idők arról ír, hogy a közel Magyarországnyi területű, 32 milliós Csungking városban, amely Kína leggyorsabban fejlődő régiójában található, tankönyvi példaként tekintenek Magyarországra a termáltechnológia és termálgyógyászat területén, ezért magyar szakértelmet hívnak segítségül a terület felvirágoztatásához.

A Portfolio összeállításából kiderül: az állami támogatások egyre kevesebbet érnek a lakáspiacon, ugyanis a lakások és házak árának egyre kisebb aránya biztosítható az állami forrásból. Ráadásul jelentős a különbség Magyarországon belül az egyes területrészek között: a legkevesebbet Budapesten éri a CSOK, a legtöbbet a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon.