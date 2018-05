Az egész országban bevezethetik a debreceni modellt

Anyagi juttatások helyett plusz szabadnappal és átgondoltabb munkaszervezéssel ösztönzi egyebek mellett bíráit a gyorsabb munkavégzésre a Debreceni Törvényszék. Az úgynevezett debreceni modell rövid időn belül látványos eredményeket produkált és már több járásbíróság is alkalmazza. Múlt héten hozták nyilvánosságra a Debreceni Egyetem erről szóló kutatását, amely útmutatást adhat a többi törvényszéknek is, amely átvenné a modellt.

Szakmai és közösségi szempontból is támogató környezetet kell teremteni a kollégák között, amely egyfajta inspirációként is szolgálhat - mondta Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke az InfoRádióban. Hozzátette azt is, hogy

a bírósági szervezet rendszerén belül a legfontosabb, és konvertibilis valutaként is említhető a szabadidő.

"Ez lett az a központi fogalom, amit be tudtunk vezetni. Aki hamarabb be tudja fejezni az ügyeit, annak időről időre néhány nap tárgyalási kedvezményt, rekreációs szabadságot tudunk biztosítani, amit akár pihenésre is fordíthat, vagy szakirodalom tanulmányozására, bármi másra, ami a szakmai felkészültségét tovább segíti" - hangsúlyozta Kahler Ilona.

A kezdő bírák mellé instruktorokat, mentorbírókat jelölnek ki, a szakmai anyagokat szakmai napokon segítik feldolgozni, az eredményes munkavégzésnél pedig bírósági titkár segítségével tudják támogatni őket

- mondta a Debreceni Törvényszék elnöke.

"Az fontos, hogy ne az elakadó bírót segítsük tovább, hiszen akkor még annyit se fog dolgozni. Ez inkább egyfajta jutalomként szolgálhat" - tette hozzá.

A programot 2013 őszén vezették be, azóta a két éven túli ügyek száma folyamatosan csökken - emelte ki Kahler Ilona. 2012-ben 8,4 százalék volt az aránya, a mélypontja volt 12 százalék volt, most 1,8 százalékon áll a Debreceni Járásbíróságon.

"Nemcsak, hogy a 2017-es évet zártuk így, hanem már 2016-ban és 2015-ben is a 2 százalék körüli eredmény és a folyamatos csökkenés volt a program hatására" - summázott az elnök.