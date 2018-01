Nemzetközi összefogást sürgetnek a keresztények védelmében

Észak-Koreában a vallás már ismeretlen fogalom a lakosság körében – olvasható a phenjani kormány hivatalos ismertetőjében, ami lényegében azt is jelenti, hogy a keresztényeket vagy kiirtották, vagy kényszermunkatáborba zárták.

Ha nem is a kommunista diktatúra embertelen eszközeivel, de csaknem ennyire hatásosan üldözik a keresztényeket Afganisztánban és számos más iszlám országban, így Szaúd-Arábiában, vagy Katarban, de egy ideje már Törökországban is, – olvasható a német evangélikus egyház Open Doors nevű segélyszervezetének most közzétett jelentésében.

Ebben az Open Doors rámutat arra, hogy egy ideje még a korábban türelmi intézkedésekkel büszkélkedő, buddhista és hindu többségű országok is fokozódó mértékben veszik célba a más vallásúakat, köztük elsősorban a keresztényeket, akiket – úgymond – a nemzeten belüli idegen testnek tekintenek, amitől mielőbb szabadulni kell.

A jelentés sajnálatosnak nevezi, hogy a nyugati politikusok egyszerűen szemet hunynak a keresztények üldözése felett, kiváltképpen akkor, ha erre a nemzetközi biztonságpolitikában szövetségesként fellépő országokban kerül sor.

Az Open Doors eddig főleg a harmadik világ ínséget szenvedő lakossága számára folytatott gyűjtésekkel tette ismertté a nevét, most – első alkalommal – a keresztények üldözése ellen emelte fel a szavát, mert nem tudja ölbe tett kézzel nézni, hogy számos országban lábbal tiporják a legelemibb emberi jogokat, a vallás szabad gyakorlását. Ennek szavatolása érdekében az evangélikus segélyszervezet felkérte a berlini kormányt is, hogy emelje fel szavát az érintett kormányokkal folytatott tárgyalásai során a emelje fel szavát a hitélet általános szabadságának biztosítása érdekében.

