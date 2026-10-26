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Andy Burnham brit miniszterelnök, a Munkáspárt vezetõje beszédet mond a kormánypárt liverpooli kongresszusán 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Vissza az Unióba – ezt szeretné az angol miniszterelnök

Infostart / MTI

Andy Burnham brit miniszterelnök kijelentette, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét csatlakozna az Európai Unióhoz.

Az 56 éves munkáspárti kormányfő az ITV brit kereskedelmi televízió hétfői hírmagazinjában úgy fogalmazott, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) Brüsszellel létrejött megállapodás a kilépés szószólói által ígértnél keményebb feltételeket tartalmazott, és ez károkat okozott a brit gazdaságnak, ráadásul nem erősítette, hanem gyengítette Nagy-Britannia ellenőrzését a bevándorlás felett.

Burnham az ITV-interjúban leszögezte: a 2029-ig tartó jelenlegi parlamenti ciklusban még nem kíván konkrét lépéseket tenni az újbóli brit EU-csatlakozás érdekében, de dolgozni akar azon, hogy a jelenleginél jobb egyezséget lehessen elérni Brüsszellel.

"A Brexitről immár egy évtizednyi tapasztalatunk gyűlt össze, és nem hinném, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy arról annak idején beszéltek, különösen nem a bevándorlás területén"

– mondta a brit kormányfő.

A csónakokon Franciaországból embercsempészek szervezésében tömegével átkelő illegális bevándorlókra utalva Andy Burnham kijelentette: ez a válság is azért alakult ki, mert Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése miatt nem tudja visszaküldeni az angol partokhoz így érkező embereket, akik szintén tudják, hogy nem lehet őket visszatoloncolni az EU területére ugyanúgy, mint a brit uniós tagság idején.

Az újbóli EU-csatlakozás lehetőségéről szólva Burnham úgy fogalmazott: nem fog a brit lakosság feje felett dönteni, és senkire nem akarja ráerőltetni a saját személyes véleményét.

A brit kormányfő a hétfői ITV-interjúban nem említette konkrétan a brit EU-tagságról szóló újabb népszavazás lehetőségét, korábban azonban már tett utalást erre.

Burnham az utóbbi időben több "lehetőséget" is felvetett az EU-hoz fűződő kapcsolatrendszer szorosabbra vonására, és ezek közül nem zárta ki az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot, sem azt, hogy Nagy-Britannia az EU vámuniójához vagy egységes belső piacához csatlakozzon, és azt sem, hogy belátható időn belül ismét népszavazást írjanak ki a brit EU-tagságról, egy hétvégi lapinterjúban pedig kijelentette, hogy lehetséges a tárgyalás az Európai Unióval a brit és az uniós állampolgárok szabad mozgásának kétoldalú helyreállításáról is.

A végzetes döntés

A Brexit előzményeként a brit EU-tagságról tíz éve tartott referendumon a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe, és Nagy-Britannia 2020-ban távozott az unióból.

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