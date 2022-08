Nagy fizetésemelést kapnak a nővérek Szlovákiában

A fizetésemeléssel kapcsolatos javaslatot Igor Matovič pénzügyminiszter és Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter mutatta be. Matovič úgy tájékoztatott, az országos átlagbért kapnák kezdő fizetésnek az egészségügyi nővérek, a bér a ledolgozott évek függvényében is emelkedne. Azt is elmondta, az automatikus béremelés alapján jövőre 6,88 százalékkal kellene emelkednie valamennyi egészségügyi alkalmazott bérének.

„A bérautomata alapján egy nővér átlagosan 112 euróval kapna többet. A tervezett változások alapján pedig, ha nem lennének kollektív szerződések, akkor átlagban 366 euró jön ki egy főre. Természetesen magasabb szakképesítéstől függően több, vagy ennek hiányában kevesebb” – magyarázta Matovič. Számítása szerint

összességében a nővérek átlagban 478 euróval keresnének többet jövőre.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter hozzátette, hogy ekkora béremelést csak a kórházakban és gyógyintézetekben tudnak végrehajtani. „Ami az ambuláns ellátást, illetve annak finanszírozását illeti, tárgyalnak az egészségbiztosítók és az egészségügyi szolgáltatásokat végzők” – magyarázta a tárcavezető. Hozzátette, igyekeznek elegendő pénzt biztosítani ennek az ágazatnak is, hogy sikerüljön megfelelő mértékben emelni a fizetéseket. Igor Matovič szerint jövőre már a csehországi béreknél is jobb fizetésre számíthatnak a nővérek a szlovákiai kórházakban. A pénzügyminiszter kijelentette, azt akarta elérni, hogy jobbak legyenek a hazai fizetések a csehországiaknál, mert sokan oda mennek dolgozni.

Iveta Lazorová, a Szlovák Nővérkamara elnöke nehezményezte, hogy az egyeztetésre őt nem hívták meg, ezt az eljárást sem transzparensnek, sem demokratikusnak nem tartja. Hangsúlyozta, nem ismeri a javaslattal kapcsolatos részleteket, de

attól tart, hogy a béremelés csak a kórházakban dolgozó nővérekre fog vonatkozni, a rendelőkben és az idősotthonokban dolgozó ápolókra nem.

Az egészségügyi miniszter erre reagálva kifejtette, kész a többi egészségügyi dolgozó bérének emelésére vonatkozó javaslat is. „Nem feledkeztünk meg róluk, meghívjuk őket, és ismertetjük a javaslatainkat” – szögezte le Lengvarský. A megbeszélésekre véleményekre szerint a következő hetekben kerül sor, hogy az év végig mindenkivel megegyezés születhessen, először az orvosokkal tárgyalnak, aztán a mentőszolgálatok tagjaival. Vladimír Lengvarský szerint 2023. január 1-től az összes egészségügyi dolgozónak emelkedik a fizetése.

A nővérek béremelésével Richard Raši volt egészségügyi miniszter és a parlamenten kívüli Hlas párt alelnöke is egyetért. Ugyanakkor ő is figyelmeztetett: más egészségügyi dolgozóknak is magasabb fizetésre lenne szükségük.

Nyitókép: Martin Barraud/Getty Images