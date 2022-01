Gyilkosság áldozata lehetett a szlovák katonai hírszerzés egykori vezetője

A rendőrséget kedd este riasztotta egy járókelő, aki a Pozsony melletti dévényi kőfejtőt övező erdőben kutyasétáltatás közben vette észre az élettelen testet. A kiérkező járőrök beazonosították a férfit, és megállapították, hogy az nem más, mint Peter Bučka, a katonai hírszerzés korábbi vezetője. A helyszínre kiérkeztek a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, a NAKA nyomozói is, akik emberölés miatt indítottak eljárást.

A történtekről elsőként beszámoló noviny.sk hírportál információ szerint az eset súlyosságát az is jelzi, hogy a helyszínre hívták Daniel Lipšicet, Szlovákia speciális ügyészét is. Az illetékes hatóságok ezt az információt nem erősítették meg, igaz, nem is cáfolták. Lipšic az őt kérdező újságíróknak azt mondta, hogy tekintettel a nyomozás jelenlegi állapotára, nem kommentálja az ügyet.

Az eddig kiszivárgott információk szerint az áldozatra összekötözött kezekkel találtak rá, de az egyelőre nem világos, hogy a halálát akasztás okozta-e, ahogy az sem tisztázott, hogy a kőfejtőben érte-e a halál, vagy már korábban elhunyt, s a holttestét csak felakasztották a fára. Azt sem tudni, hogy Bučka testén találtak-e külsérelmi nyomokat vagy egyéb sérüléseket. A nyomozók elrendelték a törvényszéki boncolást, s jelenleg ennek eredményére várnak.

Peter Bučka karrierje hivatásos katonaként indult, de már fiatal korában beszervezte az akkori kommunista titkosszolgálat. A csehszlovák bársonyos forradalom előtt pár évvel Washingtonba küldték ügynöknek. Az volt a feladata, hogy munkatársként beszervezzen valakit, aki az amerikai hadseregről szóló információkkal látta volna el az akkori Csehszlovákiát. A küldetés nem sikerült, mert pár napon belül leleplezték és kitoloncolták az Egyesült Államokból.

Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter szerdán a kormányülés előtt azt állította, hogy Bučka a Dzurinda-kormány megalakulása után befejezte a hírszerzésnél a tevékenységét. „Megerősíthetem, hogy Bučka úr ezt követően Bödör és Jahnátek úr köreiben mozgott. Hogy pontosan mit dolgozott nekik, azt tőlük kell megkérdezni” – mondta a védelmi miniszter.

A tárcavezető által említett Ľubomír Jahnátek a korábbi Fico-kormányok földművelésügyi, majd gazdasági minisztere volt. Norbert Bödört pedig két hete engedte ki a rendőrség a vizsgálati fogságból. Őt a Robert Fico vezette Smer oligarchájaként tartják számon. A nyomozásban illetékes személyek azonban jelenleg nem akarnak találgatni azt illetően, hogy a katonai hírszerzés egykori vezetőjének halála összefüggésbe hozható-e a kétes hírű üzletemberrel.

Nyitókép: Fedorovekb/Getty Images