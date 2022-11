Használja a szundit a telefonján? Nem árt, ha tudja, miért ártalmas

Noha a felnőttek 57 százaléka rendszeresen használja okostelefonja szundi funkcióját ébresztő gyanánt, szakértők most úgy találták, káros hatása van a funkciónak, például a szundi jelzése megszakítja az alvási ciklusokat, ez pedig épp az egészséges ébredés ellen hat, és bár félálomban csábító a szundi használata, az csak "beleviszi" a testet a következő alvási ciklusba, ám az csakhamar újra megszakad.

A ScienceAlert tudományos portálon olvasható tanulmány origós összefoglalója szerint az egészségügyi intézmények is ellenzik a szundi használatát, ami pedig 50 százalékkal gyakrabban fordul elő nőknél.

A rendszeresen "szundizókról" még azt is tudni, hogy kevesebb lépést tesznek meg a nap folyamán, mint a nem használók, de

az alvási zavarokkal jelentkezők is többnyire szundizók.

Preferálják még a szundit az este későn fekvők és a fiatalok is, de arra nincs összefüggés, hogy a szundizás visszahat-e a későbbi lefekvésre este, vagy arra, hogy napközben valaki aktívabb.

A tanulmány egyúttal arra is rátalált, hogy akik használják, azok hisznek benne, akik pedig nem, azoknak pedig úgy a jobb, hogy nem, azonban azt is kijelenti, hogy a fáradtságra nem a szundi/"nemszundi" a megoldás, hanem a több alvás, ezt valamennyi tudós javasolja is a téma mentén.

