Mars-expedíció: hamarosan a levegőbe emelkedik a helikopter – animáció

Amennyiben minden jól megy, az Ingenuity lesz az első eszköz, amely idegen bolygón repül – onnan száll föl és oda is száll le.

Az ultrakönnyű helikopter a Perseverance marsjáróhoz erősítve érkezett meg a vörös bolygóra február 18-án és továbbra is a rover "hasán" pihen.

A marsjáró vasárnap vált meg attól az elhasználódott pajzstól, amely az Ingenuityt védte landolás közben, és jelenleg a helikopter tesztrepülései számára kijelölt helyszínre tart.

A NASA bolygókutató intézeténél, a Jet Propulsion Laboratorynál dolgozó Bob Balaram, a marshelikopter főmérnöke szerint az első tesztrepülésre április 8-án kerülhet sor, de előfordulhat, hogy néhány nappal korábbra vagy későbbre csúszik az időpont.

Az 1,8 kilogramm súlyú drón első körben három méter magasra próbál majd felemelkedni a Mars rendkívül ritka légkörében és 30 másodpercnyi lebegés után visszatér a felszínre. A tervek szerint összesen öt, fokozatosan nehezedő manővert fog végrehajtani egy hónap alatt és a repülések közben nagyfelbontású fényképeket fog készíteni.

.@NASA previewed the landmark planned flight of its ‘Ingenuity’ #MarsHelicopter, which will see an aircraft fly on another planet for the first time pic.twitter.com/uMZJ85yHTE — Reuters (@Reuters) March 24, 2021